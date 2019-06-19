【逃犯條例．有片】金鐘不再「今天我」 信徒唱詩化戾氣

連日來的反修例遊行集會，除了示威口號、催淚彈槍聲，還傳來陣陣詩歌聲。一眾基督徒和天主教徒連續多日，不分晝夜自發到衝突最熾烈的立法會周邊唱詩，令一首《Sing Hallelujah to the Lord》（讚美主）縈繞不去。有參與的基督徒自言過往不少人有感教會「離地」，對社會議題較抽離，認為這次逃犯條例引發社會爭議，不少教徒都有挺身在不同場所回應，包括以祈禱會、唱詩化解警民之間劍拔弩張的氣氛，「人需要保護，我想教會正在擔當它的角色」。

一眾基督徒和天主教徒自發到金鐘不同地方唱聖詩，令一首《Sing Hallelujah to the Lord》（讚美主）縈繞不去。（楊榮飛攝）

612衝突後，金鐘大致回復平靜，不過上周五立法會一帶，警方仍架設路障，海富中心往中信大廈天橋中間亦架起了鐵馬。鐵馬前，一眾信徒向隔着鐵馬的警察唱着《Sing Hallelujah to the Lord》，這樣的畫面，連日來在網絡上流傳。

在鐵馬正前方有數名年輕人分發着手寫標語、水、乾糧和降溫的退熱貼。Sunny自上周二（11日）開始已參與金鐘的祈禱會。612衝突那天，她在遠處目睹衝突，形容警察像失去理智，「我形容是被鬼附身」，她描述當時的情境「你看見人流血，遠處都聽到槍聲，看到有煙，甚至商場內都有」。

Sunny在鐵馬前方派發物資，又不時帶領禱告。（楊榮飛攝） Sunny直言5年前對佔中沒有太大感覺，直至這一次，有感要挺身而出，身邊不少人和教會都似乎「醒覺」，愈來愈多教友走出來，希望可以化解衝突。「我們不是想警民衝突，很敵視的狀態」，她覺得唱詩不只為安撫示威者和市民，同時也在唱給站於對面的警方聽，以喻意平安的歌曲緩和衝突氣氛。

唱詩群眾有基督徒、天主教徒，甚至非教徒，Sunny表示他們沒有組織帶領，而是自發聚集起來，興之所至，更會透過手機互發歌詞分享，「其實我們是憑信心做，意思是我們不知何時完，不知有沒有人前來、不知有沒有物資、不知會不會被趕」。但她相信到她要離開時，自然有人來頂上，可以無間斷繼續「唱詩行動」。

Sunny認為唱詩可以安撫示威者和市民，同時也唱給站於對面的警方聽，將平安帶到衝突的氣氛當中。（楊榮飛攝）

日前有牧師在記者會上憶述被警察挑釁：「叫你個耶穌落嚟見我哋」，這一番話也激發了一群信徒在14日晚上，來到添馬公園舉行「叫耶穌下來祈禱會」，聚集了過百名信徒，分享自己的想法、祈禱和唱詩。

基督徒鍾先生是其中一員，對於《Sing Hallelujah to the Lord》廣傳，他坦言「更激昂的、更令人有士氣的歌很多，這首歌其實很悶，不斷重複數小時」，但認為旋律看似沉悶、歌詞重複的詩歌，正正反映了人們希望得到平安的心。