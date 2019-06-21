長實油塘東源街住宅項目再提申請　擬建903伙　增幅近7成

長實日前向城規會提交申請，將油塘兩幅東源街土地用途改劃作「綜合住宅發展」，地盤合共可提供4幢住宅大廈，樓高9至32層，提供903伙單位，估計住客人數為2,258人。 翻查資料，長實早年曾提交相關申請，並於2016年獲城規會通過。根據當時的文件，長實雖然擬建5座大廈，但只能提供536伙單位。換言之，今次的新申請將增加近7成的單位數目。

長實日前向城規會提交申請，擬將油塘兩幅東源街土地，興建903伙單位。（城規會文件）

據申請文件所示，地盤分為兩邊，分別位於油塘東源街8號及5號，前者位於海邊。申請人稱，現正申請換地，手續辦妥後，整個申請地點將註冊為油塘內地段45號。

擬建單位面積約40多平方米

文件指出，地盤面積約7,773平方米，現時被劃作「綜合發展區(1) 」用途。申請人有意更改土地用途為「綜合住宅發展」，並以地積比5倍發展，擬議總樓面面積約3.88萬平方米，單位平均面積為45.83及42.09平方米。

相較早前獲城規會批出的申請，長實當時擬建5座大廈，樓高19至29層，但只能提供536伙單位。

對比長實早前的申請，雖然擬建5座大廈，但只能提供536伙單位。（城規會文件）

將釋出12米闊的海濱長廊

申請人指出，有意優化東源街的步行環境供公眾享用，故建議將建築物後退，以加闊行人路及提供更多綠化空間。文件指出，位於海邊的東源街8號地盤，將會釋出最少12米闊的海濱長廊。