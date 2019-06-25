【山竹餘波】陸頌雄提私人草案倡訂停工令　勞福局堅拒一刀切立法

去年強颱「山竹」襲港，市面滿目瘡痍，翌日交通癱瘓，不少上班族返工大受影響。工聯會立法會議員陸頌雄提出私人條例草案，建議立法於緊急狀況下制定停工令，以及修訂《僱員補償條例》，擴大僱員工傷補償適用時效。 多名議員今日（25日）於立法會人力事務委員會會議批評，港府現行的工作守則並無約束力，猶如無牙老虎，不少打工仔亦面臨扣薪、扣假問題。不過，勞工及福利局官員則認為，立法會造成一刀切，堅稱毋須另行立法。

超強颱風山竹去年襲港，全港交通大癱瘓，大批打工仔翌日返工受阻。（資料圖片）

徐英偉：現行處理災難應變機制行之有效

陸頌雄建議立法，並成立天然災害及緊急狀況應變委員會，制定停工安排準則，委員會日後可視乎風災情況，包括天然災害及其他緊急狀況，如交通癱瘓，決定是否公布停工令，另將現行僱主涵習包括扣薪、扣假等刑事化，並修訂《僱員補償條例》第5條，將員工於紅、黑雨或颱風生效前後4小時，納入工傷保障範圍，員工如於期間返工遇意外或身故，可獲補償。



勞福局副局長徐英偉回應稱，停工立法涉實務操作，公共交通、醫療、安老、物管業等行業有需要維持服務，倘一刀切規管工作安排，會忽略社會整體需要，認為現無必要另行立法。他又補充指，現行處理災難應變機制行之有效，港府早前亦優化《颱風及暴雨警告下工作守則》，政府可因應需要決定是否公布「極端情況」，僱員可在八號颱風警告取消後的兩小時，不必立即啟程返工。



陸頌雄反駁指，其私人草案具靈活性，可由勞、資、官三方造成緊急應變委員會，共同訂定停工令適用條件；另亦設豁免停工機制，有需要行業可提出申請，強調能平衡各方需要，並非港府聲稱的「一刀切」，「唔知係咪政府刻意曲解我意思。」

工聯會陸頌雄（資料圖片）

尹兆堅：有工友打風返工後被拒發放工資

自由黨邵家輝指，老闆關注員工安全，因會影響公司運作及保險索償，以及勞資感情，他認同山竹期間，有員工需「攀山涉水」返工，但亦有部分地區返工人士例外，「其實好多地方如常返工，陽光普照」，他認為立法會造成「一刀切」，「唔通成個香港唔營運？」



工聯會何啟明則指，「山竹」破壞力大，級數非普通8號風球，周邊城市包括澳門及深圳等當時亦頒布停工令，「唯獨香港要返工」，他斥責港府相關處理「離地」。民主黨尹兆堅則追問打工仔被扣假、扣薪情況，表明有工友於打風後未能返工，事後被僱主視作調假，並需於本來的休息日返工；又有僱主拒絕發放當日工資。

勞工處處長陳嘉信則指，處方無備存有關勞資扣假扣薪數字，但承認去年風暴後各分區有接獲查詢，有需要時會跟進個案。他又指，部分情況如餐廳因打風不營業，即使不發放當日工資，亦未必構成犯法，他呼籲僱主不應扣除人工，以保障良好勞資關係。

陳嘉信稱，未來將就《工作守則》修訂，加強公眾宣傳，包括向各商會作簡介會。

