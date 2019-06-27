失婚漢不滿被阻探女　家事法庭外鋸齒刀插前妻　事主右腎須切除

灣仔區域法院大樓家事法庭於兩年前發生傷人案，無業漢聲稱因多年間不獲前妻批准見親女，遂在法庭外的走廊用刀狂刺內地前妻的腰5次。前妻除肝及腎受損，筋骨亦粉碎性骨折，她的右腎最終亦須切除。無業漢今(27日)在高等法院承認1項有意圖傷人罪，法官先索取其心理和精神報告，以及前妻的創傷和最新醫療報告，把判刑押後至7月30日。

被告莊曦植在灣仔家事法庭外用鋸齒刀刺傷前妻。（資料圖片）

現年39歲的被告莊曦植，原被控1項企圖謀殺罪，他否認該罪，但承認屬交替控罪的有意圖傷人罪。

被告曾留學加拿大

辯方替被告求情透露，他於加拿大取得學士學位，主修電腦。此外，被告和事主於2012年在港結婚，翌年事主誕下一女。惟被告和事主的關係於2014年開始變差，他更於同年底起，未有見到女兒。

覺前妻搶走了女兒

被告和事主於2015年正式離婚，之後為贍養費和探望女兒的問題，多次進出家事法庭。同時，掛念女兒的被告覺得是事主「搶咗佢個女」，感到挫敗，以酒精麻醉自已。

覺前妻搶走了女兒

被告和事主於2015年正式離婚，之後為贍養費和探望女兒的問題，多次進出家事法庭。同時，掛念女兒的被告覺得是事主「搶咗佢個女」，感到挫敗，以酒精麻醉自已。

事前喝下兩枝紅酒

他在案發日早上在深圳福田的住所喝了兩支紅酒，在酒精影響下犯案。辯方指被告雖在家事法庭外行兇，但非對法庭不敬，或挑戰法治。

用有鋸齒的刀行兇

案情指，事主龐林於2017年5月8日下午2時許，到灣仔區域法院大樓的家事法庭，準備出席聆訊處理被告提出的寬減贍養費問題。惟被告在等候區見到事主，便從褲袋掏出一把23厘米長、有鋸齒的刀，以刀刺事主的腰部5次。四名保安見狀立即衝向被告，而被告則把刀扔在地上。

右腎須割除 筋骨呈粉碎性骨折

事主被送到瑪麗醫院救治，醫生發現她的左臂左側和背部下方有傷口和滲血， 腹腔嚴重積血，右邊胸腔則有氣胸。此外，她的右腎及肝臟有裂傷，而其中一條肋骨側面有粉碎性骨折及輕微移位。她於同日接受手術，切除右腎和清除積血等。

被告在警誡下指因事主不許他見女兒遂行兇。他在深圳時用電腦線和紗布包裹刀柄，方便持刀。此外，被告又自製刀套，以防傷及他人。

案件編號：HCCC104/2018