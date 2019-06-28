港人網購消費金額兩年增近一倍　最多人上網買衣服鞋襪日用品

網購近年已漸成市民日常購物的常用方法，統計處最新數據顯示，2018年有35.8%人在過去一年曾網上購物，比2016年同一調查增加8個百分點，而花在網上購物的金額中位數亦由2,000元增加近倍至4,100元。當中有76.2%人表示上網購買日用品和衣服鞋襪，另有一半表示曾於網上訂購外遊機票、酒店和其他服務。 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，市民近年逐漸接受網上購物。但同時提醒消費者網購時要光顧有信譽的網站，以及檢查銀行月結單網購交易是否真確。

統計處在2018年進行調查，了解本港市民使用互聯網和手機的情況。調查發現，2018年有222萬名15歲以上港人曾網購，比2016年的170萬人多3成；佔本港15歲以上人口比例亦多達35.8%，比16年的27.8%多8個百分點。

網購開支方面，在統計前6個月曾網購的受訪者，開支中位數為4,000元，比16年的2,100元大增9成。76.2%人上網買日用品、衣服鞋襪，比16年的65%增加11個百分點；其次是網上安排旅遊事宜，有47.3%比16年的38.6%增加8.7個百分點。

調查發現76.2%人網購日用品或衣服鞋襪。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，愈來愈多人網購是大勢所趨，特別是近年電子商業發展蓬勃，許多網上商店或網購平台正挑戰傳統零售業，許多傳統零售店亦正開拓網上服務。他指出，當信譽良好的零售店也有網上服務時，消費者不會抗拒網上消費。

他續稱，現時許多消費者都有慣用的物品和品牌，不需要再到實體店揀選比較，網店正好為消費者提供更方便的服務，例如現時有網店於地鐵沿綫開設實體店，方便打工仔預先訂貨，然後下班取貨。

網店設立O2O實體店方便消費者，挑戰傳統零售業。（李澤彤攝/資料圖片）

方保僑同時提醒市民，網購時要注意個人帳目，留意銀行戶口有沒有可疑活動，以及不同支付方式所提供的優惠。另外，消費者於具信譽的網站購物非常重要，否則可能會出現買到假貨或收不到貨，而警方通常因涉及金額不多而不會受理這些案件。