靠父母棺材本維生失業漢　迫少女性交被囚　官斥用家人錢付性服務

失業中年在社交網站站結識14歲女童，趁「裸聊」期間拍下裸照以迫女童性交，早前承認刑事恐嚇等罪名，案件今（28日）在觀塘法院判刑，被告求情揭示他失業後靠父母「棺材本」過活，裁判官判直斥他靠父幹之餘，更用家人的錢支付性服務，直言是好差的行為，判他即時入獄3個月。

被告李智良在觀塘法院認刑事恐嚇等罪名，被判入獄3個月。（資料圖片）

被告李智良，39歲，曾任電台佈景師，他承認刑事恐嚇、向年齡在16歲以下兒童作出嚴重猥褻作為、及製作兒童色情物品等3項罪名。

遭事主拒絕援交發爛

案情指，案發時14歲的女事就讀中三，被告今年2月透過facebook與她搭訕，被告要求與X見面及援交，但事主拒絕，被告便威脅與X視像對話，否則會將X援交的信息放上facebook。

視像對話乘機拍裸照

事主感害怕，於今年3月7日與被告視像對話，被告要她裸露身體，事主跟從，被告之後將對話期間拍下的裸照傳給事主，並要事主同月27日與他在時鐘酒店「開房」，又稱若事主赴會，便會刪掉裸照及訊息。

事主翌日將事告知社工，被告同日被捕，警方並在被告手機內發現一段他與事主的裸聊片段，及一張拍到事主乳房的照片，及二人的信息記錄。

視像對話乘機拍裸照

事主感害怕，於今年3月7日與被告視像對話，被告要她裸露身體，事主跟從，被告之後將對話期間拍下的裸照傳給事主，並要事主同月27日與他在時鐘酒店「開房」，又稱若事主赴會，便會刪掉裸照及訊息。

事主翌日將事告知社工，被告同日被捕，警方並在被告手機內發現一段他與事主的裸聊片段，及一張拍到事主乳房的照片，及二人的信息記錄。

認靠父母「棺材本」過活

被告律師求情時稱，被告不知事主未成年，當天見事主真身，驚覺她年紀少，本已想轉身離開，卻已遭警方拘捕。又指被告失業後靠父母「棺材本」過活，犯了本案亦虧欠家人，故想盡快重新工作，賺錢養家。

官指被告對事主步步進逼

裁判官判刑時指被告對年輕事主步步進逼，並想逼她發生性行為，可幸她及早通知社工報警，否則後果不堪設想；又指報告指被告失業後靠父母的積蓄為生，他與女友分手後，聲稱在網上尋求長遠關係，實際上卻是用錢跟新識女網友性交，更差的是被告是用父母的「棺材本」去做。裁判官認為應判處阻嚇性刑罰以保護兒童，判被告即時入獄3月。

案件編號：KTCC331/2019