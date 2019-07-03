「木恩」登陸海南島　雷雨帶為港帶來狂風大驟雨　周五起陽光重現

熱帶低氣壓「木恩」已形成，預料向西或西北偏西移動，橫過海南島，再移入北部灣。雖然「木恩」沒有進一步靠近香港，但與其相關的雷雨帶在今早為本港帶來大驟雨，天空變得烏雲密布。 天文台預料明日（4日）早上繼續是雨勢有時較大及有幾陣狂風雷暴，但周五（5日）起將一連八日有陽光，最高氣溫回升至攝氏32度，同時伴隨雷暴及驟雨，外出時最好常備雨傘！

香港天文台預測，木恩會在今明兩日橫過海南島，移入北部灣。（天文台網站截圖）

在上午十時，熱帶低氣壓「木恩」開始遠離香港，在香港之西南400公里以外，集結在三亞之西北約90公里，預料向西或西北偏西移動，時速約14公里，橫過海南島。根據香港天文台熱帶氣旋路徑，預料「木恩」明早會增強成熱帶風暴，登陸後會減弱，移入內陸地區後變成低壓區。本港昨日下午4點15分發出一號戒備信號，到今日清晨5點40分取消；而澳門一號風球及藍色風暴潮警告仍然生效，澳門地球物理暨氣象局指所有熱帶氣旋警告信號將於下午一時取消。

內地中央氣象台今早發出颱風藍色預報及暴雨預報，預料「木恩」中心將以每小時約15公里速度向西北方向移動，強度變化不大，並於今日下午穿過海南島，進入北部灣海面，趨向越南北部，料明日減弱一級至熱帶低壓。

內地中央氣象台預測，木恩明日會減弱成熱帶低壓。（中央氣象台圖片）

「木恩」為港帶來狂風大驟雨及雷暴

與熱帶低氣壓「木恩」相關的雷雨帶正影響廣東沿岸地區，本港今早的大驟雨為多處帶來超過40毫米雨量，雷暴警告仍然生效，預料今日多雲，間中有狂風大驟雨及雷暴，吹和緩至清勁東南風，海有湧浪，氣溫介乎25至29度。

天文台預測，明日仍有驟雨，早上雨勢有時較大及有幾陣狂風雷，但隨一股西南氣流在本周後期及下周初為廣東沿岸帶來炎熱及有驟雨的天氣，在周五本港重現陽光，且氣溫回升至最高32度，但仍伴隨驟雨及早上有幾陣雷暴，在二十四節氣中「小暑」（7日）當日部分時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫介乎28至32度。

隨着高空反氣旋增強，下周後期華南天氣漸轉晴朗，本港將部分時間有陽光及有一兩陣驟雨，市民外出時最好帶備雨具了。