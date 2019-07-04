內地「飛機老鼠」偷前排乘客8千　官斥令旅客如廁也擔心　囚1年

內地漢從越南乘飛機到港期間，被空姐發現他從另一乘客背包中盜取約8千港元現金，內地漢到港被捕，他直認偷錢，又自稱學歷低兼家貧，卻能找到海外工作兼半年外遊36次。他今（4日）在區域法院認罪，法官直言未能接納被告全部求情，又指被告行為令空中服務員及乘客受驚，甚至擔心如廁時會被盜去財物，判被告入獄1年。

被告周偉聲稱家貧學歷低，卻找到半年外遊36次的「旬工」，在區域法院認機上偷竊。（資料圖片）

被告周偉，45歲，報稱銷售員，承認一項在飛機上作出有違秩序的行為罪，指他於去年12月6日在越南航空一班機的經濟艙上作犯案。

空姐見被告將現金放入嘔吐袋

案情指，被告當日乘搭越南航空的經濟艙，空姐看到他打開頭頂的行李櫃，從藍色背囊中取出鈔票，再把鈔票藏在嘔吐袋中，再將之放於座椅袋。空姐覺奇怪並加以查問，被告稱只有一個黑色手提行李袋。空姐隨後得悉該藍色背囊是被告前座乘客的財物，便問該前座乘客是否有財物損失，該乘客即發現1990元人民幣及724美元（合共約近8千元港幣）不翼而飛，金額與嘔吐袋中的現鈔吻合。

事件引起其他乘客關注，該班航機抵港後，被告即遭警方拘捕，他警誡下承認偷錢，並表示知錯，又稱家境貧困。

家貧被告半年外遊36次

辯方求情時透露，被告在內地讀至小三，替日本僱主在胡志明市開設的鞋廠工作，用普通話與僱主溝通，月入5000元。他當時打算回家鄉海南過年，擬在港乘巴士到深圳，再循鐵路回鄉。被捕前的半年因工幹而有36次出入境記錄，其中17次為柬埔寨，9次為印尼，7次為日本，另有緬甸及非洲國家科特廸瓦。

回鄉兩月僅帶一件行李

法官勞潔儀質疑，被告聲稱回鄉2個月，卻只攜帶一個手袋，被告解釋回鄉不需帶什麼東西。勞官再問被告案發時身上有多少現金，控方指他有1550美元、1020歐元，及小量越南盾、印尼盾和澳門貨幣。

官不信被告任職銷售員

勞官判刑時指，被告的學歷與其薪金及工作性質不符，不信被告任職銷售員並需攜樣本到外地工幹。她斥被告所為令航空服務員及乘客受驚，甚至擔心如廁時會被盜去財物。她以監禁18個月為量刑起點，由於被告及早認罪，只須入獄一年。

案件編號：DCCC 50/2019