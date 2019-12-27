【有片】網店各出奇謀吸客　店主：廣告費仲貴舖租幾倍

統計處早前公布調查，2018年逾220萬名15歲以上的港人曾經在網上購物，比2016年多3成。隨著網購日趨普及，不少實體店也開始發展網購吸客。坊間普遍以為開網店的成本較實體店低，尤如無本生利，但精品店店主Abbie指經營網店所花的人力物力絕不遜於實體店，廣告費更達實體店店租4倍以上。

自年多前搬址到紅磡，Abbie的店舖人流減少，於是開始專注發展網上事業。現時店舖客源9成也來自網上，只有1成是街客。為應付網店日常運作，Abbie特意請來四名店員，處理相片、影片、文案和圖像設計。店員每月月初便會設計未來一個月要出的帖文，之後每天在社交媒體Instagram和Facebook上刊登至少二至三個限時動態，維持網上的活躍狀態，持續與客人互動。

然而，現時網絡資訊爆炸，要在彈指間留住客人眼球，開直播與客人互動，建立緊密的客人關係逐漸成為大趨勢。Abbie認為直播不但可與客人即時交流，由解答客人問題至下單，也能在短短一小時的直播內完成，整個過程非常方便。

網店廣告費較舖租貴數倍

為了令客人持續收看直播，他們更會想出各種活動，包括在直播期間拍賣貨品，又或是推出直播限定優惠等。網店亦需要在社交平台下廣告，才能在云云網店中突圍而出。在社交平台下廣告亦大有學問。談到開業初期的多次「撞板」經歷，Abbie不禁苦笑道，自己交了不少「學費」，才學會下廣告的竅門，清晰知道自己的客戶群。現時雜貨店每月的廣告費更高達四至五萬元，較舖租貴數倍，廣告的頻密度明顯影響著瀏覽量，一旦一段時間沒有下廣告，瀏覽量會相對慘淡，證明經營網店絕非無本生利。

為了吸引客人，Abbie會定期舉行直播，又會推出直播限定優惠等。(鄧穎韜攝)

為了吸引客人，Abbie會定期舉行直播，又會推出直播限定優惠等。(鄧穎韜攝)

現時網店出售的貨品種類漸趨多元化，近年連食物亦能網購。年初開設健康食品店的Matthew和Kelly，雖然受食物牌照所限，必須經營實體舖，但他們同時看準龐大的網上市場，開設網店，現時有9成生意額來自網店。

不過Kelly指現時不少網店的帖子都比較公式化，而且商業味濃。因此他們希望以更「貼地」的方式經營，吸引長期客戶：「比起只冷冰冰地提供產品資訊，更想做到如朋友般，關係一直存在，而非只是單次買賣。」

為此，二人經常要留意著社交平台，除睡覺的數小時外，幾近所有時間也在工作和回覆客戶Instagram上的訊息，更要留意客戶的限時動態，了解客人口味。雖然二人都指經營網店令休息時間大減，但亦不約而同指與客人聊天已成為生活中的一部分，反慶幸因為網店，令他們認識到更多志同道合的朋友，寓工作於娛樂。