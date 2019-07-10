迪士尼「10K Weekend」首推夜跑　反斗奇兵、玩轉腦朋友現身打氣

香港迪士尼樂園連續4年與香港業餘田徑總會合作，推出「10K Weekend」跑步活動。今屆有來自《反斗奇兵》、《怪獸公司》及《玩轉腦朋友》等逾100名彼思角色及迪士尼演藝人員等，將於11月2日至3日，現身度假區不同地方為跔手打氣。 樂園又首次推出三公里「彼思好友夜跑派對」，將有《怪獸公司》、《超人特工隊》及《玩轉腦朋友》的迪士尼與彼思角色一同參與。活動將於本月19日早上10時起，至8月31日接受公眾報名，而活動設有5個項目，適合不同年齡層人士參加，參賽費用由340元至750元不等，包含活動選手包。

「香港迪士尼樂園10K Weekend 2019-AIA Vitality健康程式全力支持」跑步賽事，將於11月2日至3日舉行。（迪士尼樂園提供）

迪士尼樂園推出的「10K Weekend」賽事，其中日間時段的「反斗奇兵10公里跑」，有胡迪和巴斯光年在起跑線為選手加油吶喊，適合16歲以上人士參與，參賽費用為590元；而「玩轉腦朋友5公里跑」則有來自《玩轉腦朋友》的阿樂和阿愁現身，適合14歲或以上青年參加，費用為590元。此外，適合家庭參與的「怪獸公司3公里跑」，就有大眼仔和毛毛到場打氣，適合3歲或以上兒童參與，費用為505元。而專為5歲或以下兒童設的「米奇與好友兒童跑」，則可免費進出兒童遊樂區，費用為340元。

樂園又首次舉辦園內三公里「彼思好友夜跑派對」，並將終點設於反斗奇兵大本營內，跑手可於賽事當日、11月2日下午4時，入園玩樂及準備，派對期間園區僅開放予參賽者及其親友等。該項目適合3歲或以上兒童參與，費用為750元。

10K Weekend跑步賽事詳情。（香港迪士尼提供）

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香港迪士尼樂園度假區會議展覽及商務活動總監關嘉麗指，去年報名人數逾1.3萬人，包括內地及海外選手，預料今年新增項目和賽後派對，將吸引更多年輕跑手參加。