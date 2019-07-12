大學生赤裸遊行稱作行為藝術　官指屬猥褻行為　判罰款900元

剛於香港浸會大學電影系畢業的男生，去年11月參加香港同志遊行期間，脫去全身衣服，並用紅繩綁陽具，左手拿着聖經、右手持火機作勢點火。他稱此舉是行為藝術，其後遭警方拘捕。他否認一項在公眾地方的猥褻行為罪受審，裁判官今（12）指裸露下體是猥褻行為，而被告並無合法辯解，遂裁定罪成，罰款900元。

被告黃榮鋒赤裸參與遊行，辯稱行為藝術，卻不為法庭接納。（林樂兒攝）

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被告黃榮鋒，22歲，被指於去年11月17日在灣仔軒尼詩道8至12號干犯在公眾地方的猥褻行為罪。

官指猥褻行為有客觀標準

彭亮廷裁判官指，猥褻行為有客觀標準，按現今社會的風化、莊重、私隱的尺度，一般心智成熟的人，都會認為露出陽具是猥褻行為，故裁定被告之舉屬猥褻。

若作舞台表演要先得場地許可

彭官強調，此項罪名還有另一控罪元素，就是有無合法權限或辯解。他再以舞台劇表演為例，指演員在台上裸露及作挑逗動作，也是猥褻表演。不過，演員會事先取得政府部門及場地的許可，而購票的觀眾也收到預先通知，故此有合理辯解。

藝術表達不構成合理辯解

辯方稱被告是行使其藝術表達、遊行集會等自由，彭官則認為這不構成合理辯解。他解釋，案發地點車水馬龍，有非參與遊行的大眾經過，而遊行者亦以千、甚至萬人計，其裸露行為非僅限於一小撮人的視線之中。

被告事前未透露會裸露身體

他續道，被告沒有在行動前，以任何方式或途徑，向第三方和公眾透露會裸露身體。他不認同遊行人士會接受其行為。此外，案中沒證據顯示被告曾通知舉辦遊行的團體。彭官同時補充，他無意表示預先通知即代表有合法辯解，指此事已超出本案須處理的範圍，淪為學術討論。彭官裁定，被告無合理辯解作出裸露下體的猥褻行為，罪名成立。

辯稱想表達身體自主及身分認同理念

石書銘大律師求情謂，被告剛畢業，案發時21歲，年紀尚輕；他現正待業，未有入息；父親自小已離開家庭，被告與母親同住。辯方望法庭輕判，考慮有條件釋放或無條件釋放。裁判官同意按被告的年紀、案底記錄及案情，處以拘禁是過於嚴苛，而感化令或社會服務令亦不合適，最終罰款900元。

被告表示未決定會否上訴。他早前自辯時，解釋行為是表達身體自主及身分認同的理念。紅繩綁陽具代表對自我身分的束縛；遊行者跨過貼在地上的紅繩，代表跨過性別的束縛，對自己性取向的認同。

案件編號：ESCC318/2019