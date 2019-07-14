青發會委員吳思諾：政府需「重啟政改」　倡一人一票投選青發會

青年發展委員會委員吳思諾出席港台節目《城市論壇》表示，認為現時委員會大多數成員是建制背景，欠缺代表性，建議一人一票投票選出青年發展委員會的成員，讓青年人發聲。同為青發會委員的楊哲安則直言「不能對青發會有太大期望」，惟「改組、改革、降低年齡」是必須的。

青年發展委員會委員吳思諾出席港台節目《城市論壇》表示，認為現時委員會大多數成員是建制背景，欠缺代表性，建議一人一票投票選出青年發展委員會的成員，讓青年人發聲。（《城市論壇》直播截圖）

一連串「反送中」運動至今未平息，吳思諾認為若香港有民主體制，根本不會有一連串的「反送中」運動，又指政府必需要「重啟政改」。她又指，現時青年發展委員會大多數成員是建制背景，加上開會時間是不少學生上課時間，甚至不少學生根本不知有青發會係存在，欠缺代表性，建議一人一票投票選出青年發展委員會的成員，真正讓青年人發聲。吳思諾續指，若政府抱著「聽完就算」的態度，即便再加入多少年青人都不會有成效。

青年發展委員會委員的楊哲安認為，青發會並非「靈丹妙藥」，不能對委員會有太大期望，惟「改組、改革、降低年齡」是必須的。（《城市論壇》直播截圖）

楊哲安：政府需以開放態度聆聽青年人意見

同為青年發展委員會委員的楊哲安認為，重啟政改可能是現時局面的「出路」，他批評政府聆聽青年人的意見方式上非常「古板」，直言青發會並非「靈丹妙藥」，不能對委員會有太大期望，惟「改組、改革、降低年齡」是必須的。

楊哲安續言，希望有不同聲音加入自薦委員會，政府亦需要以開放態度聆聽青年人意見。

法會民政事務委員會主席郭偉强表示，社會各界需要溝通，在現時行政主導的情況下，政府確實未有回應市民。（《城市論壇》直播截圖）

另外，立法會民政事務委員會主席郭偉强則表示，社會各界需要溝通，在現時行政主導的情況下，政府確實未有回應市民。另外，郭偉強認為吳思諾建議「離地」，即使一人一票投選委員，亦未必能代表社會所有人，他又認為自薦計劃雖非「靈丹妙藥」，惟計劃已是「進步的一種」。

他亦指，「連儂牆」本身是表達對香港社會議題的意見，是沒問題的，惟他指，「連儂牆」若只公開警方資料或作人身攻擊，就已「變質」。

香港眾志主席林朗彥指自薦委員會中可供選擇的項目，並非年青人有興趣的議題，同時難以讓青年人就該些議題外的社會議題發聲。（《城市論壇》直播截圖）

香港眾志主席林朗彥直言可以代表青年的議員已經「全部被踢走」，又指自薦委員會中可供選擇的項目，並非年青人有興趣的議題，同時難以讓青年人就該些議題外的社會議題發聲。