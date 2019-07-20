【721遊行】港島多場遊行　九巴33條巴士線改道或改站

港島明日（21日）將有數場遊行，包括下午民陣發起的港島區遊行，九巴今晚公布，33條巴士路線明日將會改道。九巴表示，由早上10時半起，分階段於港島區實施改道及改站措施，涉及33條巴士路線。而受臨時改道影響，封路期間將暫停提供部分車站的智能手機及網上到站時間預報服務。

九巴公布，由早上10時半起，分階段於港島區實施改道及改站措施，涉及影響33條巴士路線。（資料圖片）

九巴表示，為配合警方在7月21日（星期日）公眾遊行的封路安排，將於當天上午10時半起，分階段於港島區實施改道及改站措施。受臨時改道關係，而暫停提供智能手機及網上到站時間預報服務的包括：

受影響路線：914、948、968

時間：上午10時半起，至相關道路重開

受影響路線：108、 112、 116、 673、 681、 690

時間：下午1時起，至相關道路重開

受影響路線：102、106、307

時間：下午1時半起，至相關道路重開

受影響路線：101、103、104、109、111、113、115、117、170、182、601、603、619、671、680、905、934、936、960、961、978

時間：下午2時起，至相關道路重開

九巴表示，服務將因應現場警方指示及實際情況調整；提醒乘客須留意受影響路線班次會有所延誤，宜預留充裕出行時間。

若需查詢，市民可致電九巴顧客服務熱線（電話：2745 4466)，或使用App 1933及九巴網站的即時對話功能；又或登入九巴及龍運手機應用程式或瀏覽九巴網頁，查閱個別路線資訊。