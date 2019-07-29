醉漢縱火兒子及時處理　律政司保護事主私隱為由　未透露被告姓名

石硤尾大坑東邨去年發生縱火事件，醉漢晚上返家後與家人發生爭執，因而被趕出家門，但醉漢情緒激動，在家門外焚燒外套、膠袋及膠墊，醉漢今（29日）於區域法院承認兩項縱火罪。雖然本案不涉及性罪行元素，惟醉漢的名字卻以L.W.為代號隱去，律政司回覆指，考慮到受害人與被告關係，並考慮保護受害人私隱，才決只以L.W.稱呼被告，又指控方如何決定要否透露被告姓名，要視乎案件的情況和案情而定。

區域法院審理的一單涉及一對父子的縱火案時，聲稱為尊重及保障事主的私隱，罕有地只以英文字母L.W.代替被告姓名。(資料圖片)

一般涉及親人性罪行才用英文代號

以L.W.為代號的被告，承認於去年10月17日在大坑東邨一個單位外用火毀壞一件外套、一個膠袋及一些膠墊。一般而言，在涉及性罪行的案件中，由於風化案的事主身份受法律保障不得公開，若事主與被告有親屬關係，若透露被告的姓名會引致他人辨認出事主的身份，控方慣會以英文字母作被告的代號。

稱為尊重保障受害人私隱

不過，本案不涉任何性罪行元素，只是被告與事主屬父子關係，對於為何本案未有透露被告全名，而要以L.W.為代號，律政司回覆指，考慮到受害人與被告的關係，及受害人的私隱權，決定以X稱呼受害人和以LW稱呼被告，以尊重及保障受害人的私隱。至於何時在控罪和案情中透露被告的姓名，律政司只回覆指，須視乎每一宗案件的個別情況和案情，不能一概而論。

被告兒子見起火即撲滅

案情指，X為被告的兒子，被告於去年10月17日帶著醉意回家，並與其他家中成員爭執，故X著被告離開單位。約一個多小時後，X聞到「燶味」，他從防盜眼望出單位，發現單位外有物品起火，他立刻用水撲滅，此時看見被告坐在單位外喃喃自語說要燒掉單位。

回家繼續觀察父親適時處理

X隨即返回單位，但繼續從防盜眼觀察被告，被告不久後又再次在單位外縱火，X打開門時已見有膠袋在燃燒，X立刻撲火及報警，而火勢亦觸發了火警鐘。警員到場後，在單位外的電梯大堂發現被告，當時他十分激動，身上亦有酒味。被告在警誡下指，因喝醉酒被家人責罵及趕離單位，所以他燃燒外套及膠墊以洩憤。法官押後案件至8月12日判刑，期間被告需要還押。

案件編號：DCCC1069/2018