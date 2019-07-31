【風球韋帕】風暴未達「颱風」級數　離港300公里也要掛八號波？

熱帶風暴韋帕襲港，天文台在今日（7月31日）下午1時40分改發八號東北烈風或暴風信號，是今年首個八號風球。天文台指出，韋帕在晚上最接近香港，在香港西南300公里左右掠過。 其實，過往以「熱帶風暴」強度接近香港的熱帶氣旋，一般要非常接近香港才會導致天文台發出八號風球。而今次韋帕由於烈風圈延伸到相當遠，即使以熱帶風暴強度在香港300公里左右掠過，也足以導致八號信號，屬於較為少見。 專家指出，造成這種現象，是因為這種風暴的發展其實還未成熟，令其環流內最大風的地方並非位於風眼眼壁，反而集中在風暴的外圍，香港被「風尾」掃到而要掛八號波。

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韋帕烈風範圍逾300公里

八號烈風或暴風信號，據天文台定義，是導致香港「近海平面處現正或預料會普遍受烈風或暴風從信號所示方向吹襲」，其中烈風為平均持續風速每小時63至87公里、暴風則為88至117公里。而「熱帶風暴」的定義，則是指接近風暴中心之10分鐘最高平均風力，達每小時63至87公里，即剛好烈風水平。

所以，縱使每個風暴的環流都不同，不能一概而論，但過往以熱帶風暴強度接近香港的熱帶氣旋，一般都需要正面吹襲（進入香港100公里範圍內）甚至在香港境內掠過，才會導致天文台發出八號信號。遠在超過300公里，天文台也發出八號信號的熱帶氣旋，近年也出現過，例如2014年的颱風海鷗（最接近時370公里）、2011年的颱風納沙（最接近時350公里），不過二者皆已達到颱風強度。

《香港01》記者亦翻查過去30年，以熱帶風暴強度襲港（以最接近香港時計算），最終導致天文台發出八號信號的熱帶氣旋，全部皆進入香港100公里範圍內。而今次發出八號信號後20分鐘（即下午2時），韋帕集結在香港之西南偏南約340公里，已屬「超遠」距離的八號風球。

參考天文台在中午12時50分發出的「為船舶提供的熱帶氣旋警告」，韋帕風速超過每小時33海浬（約61公里，接近於烈風下限）之半徑範圍，東北方達到180海浬（約333公里），其他方向為120海浬（約222公里），東北面正好是其影響香港的位置。

而翻查美國全球預報系統（GFS）的風場圖，韋帕的風力結構，確是外圍較接近香港的部分最為大風，接近中心位置反而沒有那麼強（下圖）。

這是截至7月31日下午6時，GFS的韋帕風場圖。可見其最大風的部分（紅色和紫色部分，該處風力約為每小時六、七十公里，即烈風水平），是集中在風暴的東北面外圍，剛好是香港附近的位置。（網上截圖）

地下天文台：「季風低壓」發展而成 風暴發展未成熟

民間氣象組織「香港地下天文台」在Facebook專頁指出，一個熱帶風暴在香港300公里外仍可為本地帶來烈風，其中一個原因是韋帕是從「季風低壓」發展而成的熱帶氣旋。在其發展初期，仍然會保留一定的季風低壓特性，即較強風力仍分佈在較外圍位置。不過隨著熱帶氣旋進一步發展，較強風力會從外圍逐漸靠向較接近低壓中心附近；完成上述轉化及整合過程後，熱帶氣旋就能夠在合適環境條件下進一步增強。

地下天文台回覆《香港01》記者查詢指，這種風暴的構成，可以理解成其發展還未成熟。不過強調風暴仍未登陸（截稿前），所以暫未能斷言熱帶風暴是否韋帕的最終強度。另外在個別情況下，也可能導致中心附近並非風力最強之處，例如去年的颱風山竹，由於其橫過呂宋時結構被破壞，令其最大風的區域處於中心以外約100公里（按：剛好是其掃過香港的位置）。

天文台前助理台長梁榮武亦指出，正常發展成熟的熱帶氣旋，如去年的颱風山竹、前年的颱風天鴿，一般都已在西北太平洋空間充足的地方發展完成，結構完整，它們風力最強的位置，正常而言都在其接近中心位置，即眼壁附近。今次的韋帕，生成之時已在南海，今晨時甚至連名字都未有，發展空間較小。

梁榮武提醒，影響最後實際風力的因素仍有很多，例如是雨帶的位置和強度。因為在強雨帶覆蓋的地區，下雨時陣風的風力會被推高，從而提升整體的平均持續風力。