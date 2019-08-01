美容療程誤注射腎上腺素案　事主指針藥均由內地美容師帶來

內地美容師替美容中心東主的胞姐進行「埋線」手續時，疑因有人「遞錯針」，錯誤注射腎上腺素，胞姐隨即嚴重頭痛和嘔吐，之後更失去知覺，幸最後恢復意識。女東主否認一項未經註冊而從事內外科執業罪，案件今（1日）於區域法院審理，事主表示胞妹不曾參與游說或講解過程，沒有出席整個療程，並指涉案物品是美容師自行帶來。

被告葉佩玲被控一項未經註冊而從事內科或外科執業罪名。（林樂兒攝）

被告葉佩玲，51歲，否認一項未經註冊而從事內科或外科執業。涉案的內地美容師叶柳容早前承認同一項罪名，被判囚10個月。

美容師指療程快完不留痕

被告胞姐、即女事主葉佩蘭（55歲）供稱，當日被告（即其胞妹）著她到美容中心進行療程，並指療程「好快完，可以返到工」。抵達後，她看到被告與一名內地美容師在場。美容師認為只做眼部緊緻療程，效果不夠顯著，故建議她做面部緊緻療程，當中包括「埋線」手續。美容師又指療程很快完成，不會留下傷痕，事主同意進行療程。

被告也稱想做療程

事主按美容師指示躺在床上，並看到美容師拿了一枝東西放在桌上，她看到後感到害怕，遂詢問美容師「痛唔痛」，美容師安撫她說：「一啲都唔痛，無感覺。」被告此時稱：「我都想做，但家姐你做先，你返工。」並指不想在旁看過程，故先離開房間

事主葉佩蘭稱美容師為她打第二針時，她即感到疼痛及作嘔，不久後失知覺。（林樂兒攝）

指被告矇查查不知針藥

事主後來感到面上「有野拮」，但沒感到疼痛。被告又返回房間，美容師及後著其被告「遞針」，事主聽到被告問美容師：「係咪呢枝？」美容師回應：「係呀檯面呢枝。」事主形容：「我個妹矇查查，都唔知係邊枝。」

不過，美容師替她施打第二針時，她突然感到疼痛及作嘔，當時被告十分緊張，並問她說：「家姐做咩，點呀點呀？」不久後她便失去意識。

指療程由美容師提供

事主接受辯方盤問時，同意該美容師是堂妹介紹，亦是她自己主動向被告提及美容師。事主表示療程由美容師，而非被告或美容院提供，且全數費用也是美容師收取。她續說，被告不曾參與遊說或講解過程，對方在療程期間又經常進出房間。

辯方向她展示涉案物品的照片，包括不同顏色的針狀物、染血的不織布和手套。事主指所有物品皆是美容師從她的行李取出，又稱從未在涉案美容院見過照片中「一pack兩pack嘅嘢」。

聆訊明續。

案件編號：DCCC155/2018