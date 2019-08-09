欲絕食索醫生證明被拒　「佔旺女村長」涉瑪嘉烈醫院襲擊保安被控

自稱「旺角佔領區女村長」的畢慧芬，上月在瑪嘉烈醫院要求索取適合參與絕食的醫生證明，被拒絕後情緒激動，涉拳打保安並拒絕向警員出示身分證而被控，案件今（9日）於西九龍法院再提堂，控方要求改控畢阻差辦公，被告暫時毋須答辯。案件押後至10月4日再訊，以待辯方索取文件，包括被告的醫療報告。

女被告畢慧芬。（林樂兒攝）

被告畢慧芬，22歲，原被控普通襲擊，及抗拒警務人員罪，控方要求把第二項控罪，改為阻撓在正當執行職務的警務人員罪獲准。畢被指於上月10日在瑪嘉烈醫院C座3樓大堂干犯有關罪行。

辯方指被告上次提訊時報稱無業，但現時於餐廳兼職工作，有時需在夜間上班，故申請更改往警署報到的次數及時間，即由每日報到改為每周三天，及將晚上6時至10時的報到時間延至凌晨12時，亦獲裁判官批准，其他條件，包括200元現金、500元人事擔保、不得離港不變。

到醫院欲索醫生證明

據悉，畢當日與一名男友人在醫院要求索取醫生證明，被醫護人員拒絕後，有人疑情緒激動，拳打保安左臉。警員隨後抵達，多次叫她出示身份證。畢不願展示，又叫對方離開，終被警員拘捕。有人警誡下稱不小心撞到保安，無意襲擊；又表示沒有抗拒警員，亦不認為拒絕出示身份證有問題。

案件編號：WKCC2943/2019