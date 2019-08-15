工聯會與林鄭會面就施政報告提351項建議　盼助政府解危機

工聯會今日（15日）就2019年《施政報告》發表意見共提出351項建議，當中涵蓋勞工、房屋、福利、醫療、治安、民生等不同範疇，希望有關倡議可助特區政府施政，解決香港當下面對的種種危機與困難。

工聯會吳秋北（資料圖片）

工聯會今日（15日）與特首林鄭月娥會面，就2019年《施政報告》發表意見，在勞工就業、土地及房屋供應、福利及醫療、交通、教育、管治及治安、和紓困就業等方面共提出351項建議，希望措施能使社會回復秩序，解決由來已久的深層次社會矛盾，減少近月社會動盪對本港法治、經濟、民生的衝擊。

工聯會認為政府多年來採取「積極不干預」市場政策造成「強資本，弱勞工」，因此政府應承擔責任，改善勞工權益及待遇。建議包括改善強積金政策、修訂公務員合約、規定惡劣天氣及緊急狀況停工安排、建立緊急失業援助金、重訂公眾假期日數等。

同時亦建議收回閒置土地、盡快開展明日大嶼工程，限制境外人士買樓、成立基金助維修和更新舊樓設施，並針對基層家庭提供租金津貼、禁止分間單位「炒水」、「炒電」、並制訂公屋重建時間表。

工聯會也要求政府重推全民退保、放寬長者醫療券和津貼的年齡限制，並增設「婦女醫療券」、提供免費驗血、資助市民接種疫苗，鼓勵女性進行定期檢查及推行「全民驗身計劃」。

民生治安及紓困措施方面，工聯會倡議降低交通補貼門檻、在小學推行小班教學、增加區議會的資源、增發不同津貼和綜援，並為旅遊業、飲食業及零售業提供各種優惠措施。