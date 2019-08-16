港尖子愛醫科　老師：中學實驗訓練「一估就知」　難誘發研究興趣

大學聯招上周一放榜，醫科繼續成為尖子之選，有七成半的文憑試狀元選讀醫科。有中學教師認為，中學的科學訓練不著重研究與實驗，令同學未能有機會探索志趣，加上醫科前境理想及「人工高」，故選科較為單一。 中大教育學院課程與教學學系生物教育專業顧問劉國智亦指，他觀察到IB狀元讀比例較文憑試狀元低，相信本港社會、家庭與學校的傳統期望，令不少優異學生選修醫科，但事實上並非人人適合，「佢哋雖然可以有能力克服，但未必會讀得開心。」

劉國智（左一）認為，社會、家庭與學校對傳統期望，令不少優異學生選修醫科，但事實上並非人人適合。（胡家欣攝）

學生：部份人讀醫 因背負父母期望

今屆國際生物奧林匹克（IBO）銀牌得主、聖保羅男女中學學生黃摯毅表示，校內不少修讀生物科的同學，都會以讀醫科為目標，但是他認為，大部份同學未必對醫科有真正的熱誠，而部份人背負父母的期望而選擇，認為是扼殺學生追求自己的興趣。他指，自己未來會以雙主修中文及生物為目標。

中學階段科學訓練不著重研究 難引起興趣

五旬節中學生物科教師王國晞認為，本港中學階段的科學訓練不著重研究與實驗，實驗安排參考課本，屬可預知性，探索空間少，「一做就估到」，未能引起學生興趣，有待加強。他指，自己在課堂教學會引用IBO試卷題目，希望藉此開拓學生視野，特別可以加強高程度學生思維訓練。

中大學者：IB狀元讀比例較文憑試狀元低

中大教育學院課程與教學學系生物教育專業顧問劉國智認為，社會、家庭與學校的傳統期望，令不少優異學生選修醫科，但事實上並非人人適合，「佢哋雖然可以有能力克服，但未必會讀得開心。」他續指，以其觀察，國際文憑（IB）狀元修讀醫科的比例比文憑試狀元低，認為前者課程更能夠令學生找到志趣，「學生找唔到興趣，就唯有從實際角度出發。」