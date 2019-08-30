【逃犯條例．有片】製作室老闆收留出走學生　社工指家庭破冰有法

自「721元朗襲擊」後，製作室老闆Jason(化名)收留了數名因政見而離家出走的學生。與學生的相處的短短一個月間，他由政治冷感變得關心社會。然而，面對學生家庭關係等各種問題卻令他非常矛盾。有註冊社工認為，若家庭因政治問題陷入危機，雙方都應互諒互讓，討論時事時不宜迫得太緊。

2019年7月21日元朗西鐵站發生白衣人無差別襲擊事件，製作室老闆Jason(化名)自那天起收留了數名學生。(資料圖片)

7月21日晚上，在元朗西鐵站突然出現大批白衣人，無差別襲擊市民。Jason當晚收到朋友電話，希望他能開放製作室予兩位學生留宿。自此，Jason的製作室便多了數名學生「寄宿」，主要有兩人，有時他們的朋友來陪伴，便會七人窩在一起。兩位「常客」生於「深藍家庭」，父母早已揚言，一旦發現他們參與任何示威，便會「逐出家門」。其中一位學生的家人更曾因此動手，令女生手臂上留下瘀傷。

學生打兩份工「交租」

為免打擾Jason生意，學生們若沒參與社會運動的話，每天便會外出當兼職，有人更「打兩份工」，當作宿費及幫補Jason的日常開支。Jason為免尷尬，只會在製作室有客人的時候才回去。但偶然回到製作室，總會感受學生情緒低落，認為總有人要先站出來「解決」香港的問題，家庭問題反而次要。「我沒聽他們埋怨，只是當我看到他們像到了地盤工作般，全身也是灰，又不幸中了催淚彈時，覺得真的很辛苦。」

Jason平日會替學生購買濾罐等防護裝備，並負責三餐開支。(設計圖片 / 楊凱力攝)

因抗爭而與家人鬧翻不太值得

常言「三年一代溝」，與學生年紀相隔了「三個溝」的Jason，年輕時社會氣氛與現在大大不同。他笑言自己年少時只顧打機，所以總不太理解這新生代為何要押上家庭抗爭。他認為若想為香港出一分力，也可有其他方法。但他認為即使自己不收留他們，學生也會到網吧流連，既然他們決意離家，倒不如由他提供一個較安全的地方。

Jason稱最初只打算收留學生數天，豈料轉眼已住了一個多月。他笑稱自己從來對政治冷感，只叫得出特首的名字，但自從收留了這群學生後，開始留意新聞，有時更和學生看直播。有感自己身體潺弱未能走到前線，能幫助這群學生便當「贖罪」。那麼要幫到甚麼時候呢，他說「直至政府回應五大訴求吧！」

家庭福利會社會工作顧問駱慧芳提醒，不論是子女還是家長，均切忌情緒激動時作重要決定。(洪業銘攝)

註冊社工：切忌情緒激動時作決定

修訂逃犯條例爭議持續，因政見不同而與家人關係破裂的，也絕不止於以上數名學生。家庭福利會社會工作顧問駱慧芳指，家人常因出於緊張和擔心，卻不自覺說了一些傷害對方的說話，這時候雙方也應停一停，不要馬上駁斥。

短暫分開雖然有助大家冷靜下來，但長遠必須認真考慮放棄家庭關係是否值得，特別在情緒激動時不宜作出決定。駱姑娘建議，可利用通訊軟件等，送上一些生活化的關心說話，以助雙方關係「解凍」，只是長遠不宜逃避問題，建議可逐步逐步冷靜討論。她又提醒雖然坊間有不少有心人，但未成年人士應對陌生人保持一定程度戒心，避免將自己陷入危險之中。