浸大生物學家發現本港海域海毛蟲新品種 　命名為「雙斑海毛蟲」

本港去年夏季起，多個泳灘出現大量海毛蟲，康樂及文化事務署亦在荃灣一帶的泳灘發出廣播及告示，指附近水域發現海毛蟲，提醒泳客小心留意，一度引起社會關注。香港浸會大學的生物學家今（27日）公布，在香港水域發現新品種海毛蟲，命名為「雙斑海毛蟲」。

浸大生物系教授邱建文表示，「雙斑海毛蟲」是全球近百年來第四次發現的海毛蟲新品種。（鄧穎琳攝）

浸大生物系教授邱建文表示，去年夏季屯門及荃灣多個泳灘出現海毛蟲後，團隊收集泳灘及淺水泥灘的海毛蟲樣本後，確認發現「雙斑海毛蟲」。他稱，這是全球近百年來第四次發現海毛蟲新品種，「雙斑海毛蟲」以斑紋特徵命名，棲息於深度少於20米的淺海沙底，曾在西貢牛尾海附近的橋咀洲及東平洲等香港東部水域出現過。

新品種「雙斑海毛蟲」有毒，人體皮膚接觸後會致敏感疼痛。（鄧穎琳攝） 他提醒，新發現的「雙斑海毛蟲」亦是有毒，海毛蟲是環節動物，每個體節都長有一對類似小腳的疣足，上面滿布剛毛，而海毛蟲的毛易斷，人體皮膚接觸後會致敏感疼痛，市民不應捉海毛蟲。此外，邱的團隊還鑑別到去年在港爆發的海毛蟲品種是「梯斑海毛蟲」。