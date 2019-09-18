七旬婦日夜照顧八旬腦退化夫：日子「斷日計」　不捨送去院舍

「佢最鍾意食魚、海鮮，好衰架佢，唔鍾意食就含住唔吞。」不分日夜，用心照顧患上腦退化症、柏金遜症的丈夫，無須言語，明嫂很多時已心領神會。74歲的明嫂與84歲的明哥結婚逾五十載，二人住在東大街的公屋單位，隨著子女長大，各自成家立室，兩老生活只剩下彼此。 然而，要照顧長期病患者的日常，除了要有一定體力外，心理上亦有很大負擔；她間中安慰自己，「斷日計」過日子，珍惜每一天時間，「如果佢身體再差啲，中心都話佢唔適合再去，就唯有送佢去老人院。唔想都要想架啦。」慶幸現時有日間復康中心減輕照顧者的負擔，情緒得以有紓緩的出口。

老妻照顧老夫 最初穿衣、餵飯、按摩一腳踼

明哥和明嫂結婚五十多年，經歷人生中大大小小的風波，亦見證彼此由壯年走向老年，至6年前，明哥患上腦退化症、柏金遜症、前列腺癌，情況在近年越來越差，平日更甚少有反應。明嫂苦笑，在丈夫患病初期，自己已難以接受，坦言困難多得不知從何說起，只能從跌跌撞撞中摸出窺門。



為照顧丈夫明嫂出席不同講座，由零開始學習護理知識，為丈夫打理日常的一點一滴，穿衣、餵飯、按摩……明嫂認為，照顧老人比嬰兒更難，「BB起碼都冇咁重呀！」她舉例，後期要扶着丈夫洗澡相當困難，「佢又高大，抬唔起呀，要兩個人一齊扶起。」

明嫂憶述，在丈夫初初確診時，自己亦感到十分難過。（黃舒慧攝）

日間復康中心減照顧者負擔：都需要精神「出口」

明哥在兩年多前參加靈實長者日間暨復康中心服務，變相明嫂有大半日私人時間，處理家頭細務。她坦言，作為照顧者有一定的壓力，「如果一味抱，服侍佢食，做清潔，長期都係咁，好困難。」明嫂指，長者在中心可體驗正常社交活動，「就算佢唔識講嘢，睇到人哋一齊都開心呀！」

她認為，若患病長者長期獨自一人，只會愈來愈頹廢，「你見我床邊都掛住個波，得閒同佢玩吓。」她又言，曾見過有身邊人不願踏出第一步求助，「覺得自己唔駛嚟呢度，覺得係老人院」，建議長者應放下心態去接受，社區亦需要更多類似服務。

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自己年歲漸長 惟不捨將丈夫送院舍

眼見她年歲漸長，身邊不少人都勸她請外傭，分擔工作量。她每次都耍手搖頭，「外傭未必肯做厭惡性工作，變相又係我自己做返。」明嫂本身有高血壓、膽固醇過高問題，但令她最擔心的是，因身體變差不能再繼續照顧丈夫。

曾有鄰居著她將明叔送到院舍，她無奈道：「（鄰居）會話你仲點照顧佢呀！但主要原因係我自己唔捨得，送咗去又係日日都要去照顧佢，好頻撲，太多擔心啦。」她安慰自己，「斷日計」過日子，珍惜每一天時間，「如果佢身體再差啲，中心都話佢唔適合再去，就唯有送佢去老人院。唔想都要想架啦。」明嫂苦笑道，單是想起已十分難過，但無奈現時抱起丈夫已很困難，慨嘆「力不從心」。

明嫂每日約9點半便會送先生到附近的中心，她亦趁這段時間覆診、買菜，處理家頭細務。（黃舒慧攝）

社區中心助連繫社區 資金不足礙發展

基督教靈實協會營運總經理李惠玲指，中心主要提供兩種服務，分別是全護通及日間照顧中心。前者會有專業同工上門，評估有需要長者的身體狀況、認知；而中心亦提供類似「託兒」的服務，在日間時段看顧有需要的老人家，並進行各種活動、運動，「好似明嫂咁，夜晚佢帶得安心，日頭又有個佢信得過嘅地方，係差好遠。」

李續指，中心以自負盈虧形式營運，甚為艱難。雖政府推出了社會服務券，但只能實報實銷服務費，並不包括行政費用，「同事人工好難食得起」，只能透過申請基金、舉辦籌款，增加營運資金。在過去一年，約處理200個上門個案及40位日間照顧中心用家。

她認為，中心於社區形成職網（connection），全面幫助長者需要。「身體老化過程返唔到轉頭，但透過中心，大家認識到一班老街坊，鄰舍關係係好好，互相安慰、幫忙。搵食艱難，老人家好多時唔想煩到家屬。」她相信，區內連繫十分重要，能夠做到遠親不如近聞，及時提供協助。

基督教靈實協會營運總經理李惠玲認為，日間中心能於社區形成職網（connection），全面幫助長者需要。（黃舒慧攝）

基督教靈實協會和聲輝粵劇推廣協會將於10月5日，舉辦2019「雛聲頌揚：兒童粵劇折子戲」，為靈實「全護通」及「築動生命全方位關顧計劃」籌款，詳情可到機構網站瀏覽。