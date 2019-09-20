男子涉以槍狀物指嚇警員　案押後待鑑證報告　被告繼續還押

警方於9月4日在北角發現一輛可疑客貨車，試圖截停調查期間，車上男司機涉嫌兩度下車，以疑似手槍物體指向警察，並疑曾稱要用刀插警，為示威者報仇。該男子早前被控一項管有攻擊性武器罪，今再被帶到東區法院提訊。庭上透露被告並無患精神病，控方則稱要就涉案的氣槍、手術刀、手機和電腦的DNA 報告和鑑證報告。裁判官將案押後至10月30日再提訊，並拒絕被告擔保。

被告梁逸志，37歲，被控一項管有攻擊性武器罪。控罪指，被告涉嫌於九月四日在北角建華街十至十二號外管有兩把手術刀，意圖作非法用途。

警方仍待鑑證報告

控方指，警方在現場作出拘捕時，檢獲一把手槍形物件、兩個BB彈匣、兩把手術刀、一部電話和一部電腦；其後到被告家中蒐證時再檢獲另外三支手槍形物件。控方透露，警方需要就上述證物取得DNA 和鑑證報告，因此向法庭申請押後案件至10月30日，獲法庭批准。控方續稱，被捕後被告在警誡下曾說要用刀插警員，為被打示威者報仇。

報告指被告並無患精神病

辯方沒有反對押後，但就希望法庭能容許被告保釋，並援引呈堂的精神病報告，指被告沒有患上精神病；另外被告亦解釋被檢獲的手槍形物件僅為發射BB 彈的氣槍，在普通玩具店亦能買到，並補充指控方亦未有將被告持氣槍一事納入控罪當中。

就用英文粗口罵檢控官致歉

被告又對上次保釋申請被拒後，以英文粗言侮辱檢控官一事致歉，指自己當時情緒激動，現在明白到當時的行為不當。但最終裁判官依然拒絕被告的保釋申請，被告需還押懲教署看管。

案件編號：ESCC 2072/2019