8月誘蚊產卵器指數下降　食環署：秋季氣溫偏高　需做好防蚊措施

食環署今日（26日）公布，8月份全港白紋伊蚊誘蚊產卵器指數由7月份的10.2%下降至6.9%。而截止今年8月份，共有4個地區曾於2個月或以上錄得指數超過警戒水平，比起去年同期的6個地區少。 食環署提醒，白紋伊蚊是傳播登革熱的病媒，更可傳播寨卡病毒。而白紋伊蚊能在細小的水體中滋生，市民應做好家居防蚊及滅蚊措施，包括每周最少一次徹底更換花瓶的水、妥善棄置汽水罐和飯盒等。

食環署今日（26日）公布，8月份全港白紋伊蚊誘蚊產卵器指數由7月份的10.2%下降至6.9%。（資料圖片）

食物環境衞生署（食環署）今日(26日）公布，8月份全港白紋伊蚊誘蚊產卵器指數由7月份的10.2%下降至6.9%。而指數超過20%警戒水平的地區，則由6月份的17個大幅下降至7月份的2個，8月份則完全沒有。

食環署指，截至今年8月份，共有4個地區曾於2個月或以上錄得指數超過警戒水平，比起去年同期的6個地區少。至於地區指數錄得超過40%的次數，則由去年的3次下降至今年1次；而地區指數介乎20%至40%的次數，則由去年的32次減少至今年的25次。

白紋伊蚊可傳播登革熱及寨卡病毒

食環署指，白紋伊蚊是傳播登革熱的病媒，亦可傳播寨卡病毒。登革熱常見於熱帶及亞熱帶地區，在多個東南亞國家，已成為一種風土病。而世界衞生組織亦發出警告，指今年亞洲地區錄得的登革熱個案數字，較往年同期異常地高。至於香港錄得的外地傳入登革熱個案，截至本月19日共錄得151宗。雖然登革熱在鄰近地區爆發，而且去年錄得29宗本地登革熱個案，但是香港至今沒有出現確診本地個案。

秋季氣溫偏高 市民應注意防蚊

食環署提醒，本港秋季溫度仍然偏高，有利蚊子滋生，市民與政府均需持續做好防蚊及滅蚊工作。而白紋伊蚊能在細小的水體中滋生，市民應做好家居防蚊及滅蚊措施，包括視察家居及附近環境、徹底清除可供蚊子滋生的地方、每周最少一次徹底更換花瓶的水及擦洗內壁並清倒盆栽墊碟的水，妥善棄置汽水罐和飯盒等容器。

食環署稱，已於上月19日展開第3期全港滅蚊運動，為期12周。（資料圖片）

截止本月15日 共提出136宗蚊子滋生檢控

而在執法方面，食環署指，防治蟲鼠視察小組已加強巡查建築地盤，及針對蚊子滋生地採取執法行動。截止本月15日，今年食環署根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）就有關處所內發現蚊子滋生，共提出136宗檢控，包括127宗涉及建築地盤和9宗涉及其他處所的個案。