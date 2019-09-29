【9.28集會】警方新招　灣仔截查三架隧巴　紅隧轉車站一男子被捕

反修例風波未平，今日（28日）為2014年雨傘運動5周年，民陣發起今晚7時在金鐘添馬公園舉行集會。集會於晚上8時24分結束，但有數百人在夏慤道聚集，更向政府總部西翼特首辦擲磚及燃燒彈，警方隨後出動水炮車及催淚彈驅散在政總西翼添華道及特首辦外龍和道附近聚集的示威者，在場人士於9時10分左右大致散去，不少人轉到中環乘搭港鐵離開，也有人乘搭隧巴過海。 到晚上10時左右開始，在灣仔港灣道、紅磡海底隧道轉車站等巴士站，有防暴警截停隧巴，搜查乘客的隨身行李。現場記者所見，紅磡海底隧道轉車站至少有一名身穿白衣的男子被搜身及袋後，被帶上警車離開。

↓↓警員今晚出現在港鐵站及天星碼頭↓↓

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在灣仔港灣道中環廣場外，有30至40名防暴警員截停三架104號隧巴，逐一查問乘客及搜查隨身物品。（羅國輝攝）

晚上10時左右，在灣仔港灣道中環廣場外有30至40名防暴警察，截停三架前104號隧巴。車上20至30名乘客被要求下車，並站到牆邊，讓警員搜查他們的隨身物品。警員要求他們交出個人資料，包括身份證作記錄；另有警員拍攝乘客的隨身物品，包括水樽、防毒面罩 、黑色衣物等。搜查期間，警員詢問乘客「為何在巴士上？」 、「正前往哪裡？」現場未見有人被帶上警車， 乘客在搜查後上回巴士離開。

30至40名警察在紅磡隧道往紅磡方向轉車站巴士站拉起封鎖線。（鄭翠碧攝）

晚上10時半左右，30至40名警察在紅磡隧道往紅磡方向轉車站巴士站拉起封鎖線，截查數輛由港島駛過來的隧巴。警員要求車上乘客下車，並進入警方定下封鎖線。現場所見，被要求搜身的乘客大多數為年輕人，他們並非穿上黑色衣服，警方打開他們的隨身行李檢查。現場消息指，警員是按巴士車牌決定是否搜車，並要求全車所有乘客下車，既搜人亦搜車。

在紅隧轉車站，一名穿白衣男子被捕。（鄭翠碧攝） 紅磡隧道往紅磡方向轉車站有男子被捕 至少一名身穿白衣的男子被搜身及袋後被帶上警車離開。有現場目擊人士指，白衣男士袋內疑似有「豬咀」等防護裝備；另有消息指，被帶走白衣男士是被搜出電筒。有路過市民指，警員搜查後，已退到紅館停車場位置。據知，警員搜查行動為時不足一小時。 警員進行搜查行動期間，巴士站運作大致暢順，只是巴士「埋站」時間較長。亦有警員在通往巴士站的天橋出入口把守，要求入車站的記者出示證件，才能入內。至晚上10時37分，全部警員上車離去。

九龍總區衝鋒隊警司：可能令到市民不便

九龍總區衝鋒隊警司劉達輝在紅隧轉車站表示，知道某些參加金鐘非法集會的人士上了部分巴士，因此要在紅隧轉車站進行搜查，以檢查是否有人藏有攻擊性武器。「可能有少少令到市民唔方便，但我哋已將程序盡量加快，盡量搵多啲同事嚟做。」

不過有巴士乘客認為擾民，張先生表示，他只是參加合法集會後，坐巴士回家，認為警方在紅隧轉車站這樣做無謂。

30至40名警察在紅磡隧道往紅磡方向轉車站巴士站拉起封鎖線。（鄭翠碧攝）

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兩男子崇光外被疑是休班警員遭追罵

晚上10時半左右，有兩名人士由維園走到銅鑼灣崇光百貨對外，他們被懷疑是休班警員，有多名示威者追隨指罵。他們之後急步上了116號巴士，示威者戴上面罩，追截巴士，雙方一度激烈口角，示威者罵「你剛才唔係想隻揪（打架）咩？」被懷疑警員並無回應示威者。

其後有約10輛警車及一批防暴警察到場，示威者即下車。有警員上了該輛巴士了解情況，期間有市民叫囂指罵，警員抄錄部分人的身份證，警員無帶走任何人，而所有警員在11時左右上警車離去，交通回復正常。