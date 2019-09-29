【9.29交通消息】港鐵天后銅鑼灣仔金鐘站一同關閉　列車飛站

修例風波持續超過三個月，至今仍未平息。今（29日）再有網民發起「9.29反極權遊行」，下午2時30分集合，3時起步，由銅鑼灣崇光百貨遊行至金鐘政府總部，遊行未有向警方申請不反對通知書。另一方面，亦有網民於下午1時於又一城發起「萬人行街 齋行唔買」行動。

+ 5 + 4 + 3

【19:00】因應道路情況，新巴/城巴25條路線暫停服務，超過70條路線需改道行駛。

暫停路線：

1, 5B, 5X, 10, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15B, 15C, 23, 25, 26, 40M, 103, 260, 590, 789, 967, H1, H2, W1, X15, X15R

改道路線：

2, 2A, 2X, 4, 6, 6X, 7, 8, 8P, 8H, 8X, 15, 18P, 18X, 19, 25A, 30X, 37A, 37B, 38, 40, 42, 65, 70, 71, 72, 72A, 75, 76, 77, 81, 88R, 90, 90B, 91, 96, 97, 101, 102, 104, 106, 107, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 170, 171, 182, 307, 592, 601, 619, 671, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 788, 905, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 969, 970, 970X, 973, A10, A11, A12, E11, E11A

【18:35】港鐵宣布，因應港島綫銅鑼灣站、天后站附近的突發情況，為確保乘客及員工安全，銅鑼灣站、天后站暫時關閉，港島綫列車現時不停天后站、銅鑼灣站、灣仔站、金鐘站。

+ 5 + 4 + 3

【17:55】因應道路情況，新巴/城巴23條路線暫停服務，超過70條路線需改道行駛。

暫停路線：1, 5B, 5X, 10, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15B, 15C, 23, 25, 26, 40M, 103, 260, 590, 789, 967, W1, X15, X15R

改道路線：

2, 2A, 2X, 4, 6, 6X, 7, 8, 8P, 8H, 8X, 15, 19, 25A, 30X, 37A, 37B, 38, 40, 42, 65, 70, 71, 72, 72A, 75, 76, 77, 81, 88R, 90, 90B, 91, 96, 97, 101, 102, 104, 107, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 170, 171, 182, 307, 592, 601, 619, 671, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 788, 905, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 969, 970, 970X, 973, A11, A12, E11, E11A, H1, H2

【17:20】因應道路情況，新巴/城巴指23條路線暫停服務，超過70條路線需改道行駛。乘客如要查詢個別路線改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。

暫停路線：1, 5B, 5X, 10, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15B, 15C, 23, 25, 26, 40M, 103, 260, 590, 789, 967, W1, X15, X15R

改道路線：2, 2A, 2X, 4, 6, 6X, 7, 8, 8P, 8H, 8X, 15, 19, 25A, 30X, 37A, 37B, 38, 40, 42, 65, 70, 71, 72, 72A, 75, 76, 77, 81, 88R, 90, 90B, 91, 96, 97, 101, 102, 104, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 170, 182, 307, 592, 601, 619, 671, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 788, 905, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 969, 970, 970X, 973, A11, A12, E11, E11A, H1, H2

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【17:10】九巴宣布，因應港島一帶的最新交通情況，以下路線有臨時改路安排：

(1) 103,914,934,936,948暫停服務

(2) 960,968來回程改行紅隧

港島區只停伊利莎伯大廈, 入境事務大樓, 灣仔(北)

(3) 601,619,680,690改以循環線運作, 以清風街為作循環點

停用車站:

九龍/新界方向 -中環至銀幕街各站

港島方向 -清風街至中環各站

(4) 905, 961, 978改以循環線運作, 以交易廣場為作循環點

*978, 961於港島區只停港澳碼頭及皇后街

(5) 改道行走: 101,102,104,106,108,109,111,112,113,116,182,307,603,673,681

增設臨時巴士站於灣仔碼頭(會議道東/西行)往九龍:

灣仔碼頭站(會議道東行)

101,111,115: 紅隧口, 九龍城, 觀塘

104: 紅隧口, 旺角

109,113: 紅隧口, 何文田

182: 紅隧口, 沙田

307: 東隧, 大老山隧道, 大埔

673: 東隧, 大老山隧道, 粉嶺, 上水

681東隧, 大老山隧道, 馬鞍山



灣仔碼頭站(會議道西行)

960 : 紅隧口, 屯門

968 : 紅隧口, 元朗

【16:50】新巴/城巴宣布，因應道路情況，23條路線暫停服務，超過60條路線需改道行駛。乘客如要查詢個別路線改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。

暫停路線：

5B, 5X, 10, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15B, 15C, 23, 25, 26, 40M, 103, 260, 590, 789, 967, W1, X15, X15R

改道路線：

2, 2A, 2X, 4, 6, 6X, 8, 8P, 8H, 8X, 15, 19, 25A, 30X, 37A, 37B, 38, 42, 40, 65, 70, 72, 72A, 75, 76, 77, 81, 88R, 90, 91, 96, 97, 101, 104, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 170, 182, 307, 592, 601, 619, 671, 680, 681, 690, 720, 722, 905, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 970, 970X, 969, A11, E11, E11A, H1, H2

+ 5 + 4 + 3

【16:50】九巴指，因應港島一帶的最新交通情況，以下路線有臨時改路安排：

(1) 103,914,934,936,948 暫停服務

(2) 960,968來回程改行紅隧，港島區只停伊利莎伯大廈、入境事務大樓、灣仔(北)

(3) 601,619,680,690改以循環線運作，以清風街為作循環點

停用車站:

九龍/新界方向 -中環至銀幕街各站

港島方向 -清風街至中環各站

(4) 905, 961, 978改以循環線運作, 以交易廣場為作循環點

*978, 961於港島區只停港澳碼頭及皇后街

(5) 改道行走: 101,102,104,106,108,109,111,112,113,116,182,307,603,673,681

增設臨時巴士站於灣仔入境事務大樓往九龍:

101,111,115: 紅隧口, 九龍城, 觀塘

104: 紅隧口, 旺角

109,113: 紅隧口, 何文田

182: 紅隧口, 沙田

307: 東隧, 大老山隧道, 大埔

673: 東隧, 大老山隧道, 粉嶺, 上水

681東隧, 大老山隧道, 馬鞍山

960 : 紅隧口, 屯門

968 : 紅隧口, 元朗

乘客如有查詢，可致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用App 1933及九巴網站的即時對話功能。乘客亦可登入九巴及龍運智能手機應用程式或瀏覽九巴網頁www.kmb.hk，查閱個別有關路線資訊。

【16:47】港鐵宣布，因應港島綫金鐘站內及附近的突發情況，為確保乘客及員工的安全，金鐘站暫時關閉，港島綫現時不停金鐘站、灣仔站；荃灣綫不停金鐘站。南港島綫列車亦不停金鐘站。現正安排港鐵免費接駁巴士來往海洋公園站和堅尼地城站。

【15:58】運輸署指，因道路情況，以下途經香港島一帶受阻路段的公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：

下列巴士路線暫停服務：

港島巴士路線：

15B,X15

下列巴士路線縮短行駛路線/改道行駛：

港島巴士路線：

1,2A,2X,5B,5X,6,6X,8,8P,8H,8X,10,11,19,23,25,25A,26,38,42,65,37A,37B,40,40M,70,72,72A,75,76,77,90,96,97,260,592,789

過海巴士路線：

103,108,112,116,117,170,601,603,619,671,673,680,681,690,914,930,930X,948,962B,962X,968,969,H1,H2

機場路線/北大嶼山對外路線：

A11,E11,E11A

下列香港島專線小巴路線縮短行駛路線/改道行駛：

25,40,40X,69X

下列香港島專線小巴路線暫停服務:

4A,4B,4C,5,10,31

【16:05】新巴/城巴宣布，因應道路情況，12條路線暫停服務，約70條路線需改道行駛。乘客如要查詢個別路線改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。

暫停路線：

12, 12A, 12M, 13, 15B, 15C, 23, 26, 590, 967, W1, X15

改道路線：

1, 2A, 2X, 5B, 5X, 6, 6X, 8, 8P, 8H, 8X, 10, 11, 15, 19, 25, 25A, 38, 42, 65, 37A, 37B, 40, 40M, 70, 72, 72A, 75, 76, 77, 81, 88R, 90, 96, 97, 101, 103, 104, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 170, 182, 260, 307, 592, 601, 619, 671, 680, 681, 690, 789, 905, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 969, A11, E11, E11A, H1, H2

+ 5 + 4 + 3

【15:45】大批示威者走出夏慤道，現時相關道路已受阻。

【15:42】港鐵宣布，因應港島綫灣仔站附近的突發情況，為確保乘客及員工的安全，灣仔站暫時關閉，港島綫列車不停灣仔站。

【15:35】灣仔站多個出入口封閉，有示威者隔着A4出口鐵閘，向內投擲多件雜物，部份車站玻璃窗已毀壞，有站內戒備的防暴警舉起橙旗指會開槍驅散示威者。站內正作出廣播指須緊急關閉。

【15:30】九巴宣布，因應港島區的最新交通情況，以下路線有臨時改路安排：

改道行駛：

101,102,104 ,106, 108,109,111 ,112, 113,115 , 116, 170,182 , 307 , 601, 603 , 619 ,671, 673 ,680, 681 , 690 , 914, 960, 961, 968

暫停服務：

103, 934, 936,948

【15:28】港鐵指，港島綫於筲箕灣站發生的列車事故已完成處理，港島綫列車服務逐步回復正常。

【15:04】港鐵宣布，港島綫一列往堅尼地城方向列車，在筲箕灣站上落客期間被人打開連接緊急出口及軌道的斜道，來往柴灣站和西灣河站列車服務暫停；港鐵職員現正在現場處理。

【14:50】因應道路情況，新巴城巴2條路線暫停服務，60多條路線需改道行駛。

暫停路線：15B, X15

改道路線：1, 2A, 2X, 5B, 5X, 6, 6X, 8, 8P, 8H, 8X, 10, 11, 19, 23, 25, 25A, 26, 38, 42, 65, 37A, 37B, 40, 40M, 70, 72, 72A,75, 76, 77, 90, 96, 97, 103, 112, 116, 117, 170, 260, 592, 601, 619, 671, 680, 681,690, 789, 914, 930, 930X, 948,962B, 962X, 969, A11, E11, E11A, H1,H2

【14:28】運輸署表示，因道路情況，以下途經香港島一帶受阻路段的公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：

港島巴士路線縮短行駛路線/改道行駛： 40M，5B，5X，72，72A，96，592，11，25A，77

下列香港島專線小巴路線縮短行駛路線 / 改道行駛：25，4C， 40， 40X，5，69X

電車服務：介乎北角至金鐘之間來回線的電車服務暫停

因道路狀況，以下於香港島的路段現已暫時阻塞/封閉：

-百德新街

-京士頓街

-加寧街

-記利佐治街

-利園山道

-登龍街

-伊榮街

-怡和街(西行)

【14:25】九巴路線有臨時改路安排：

路線

103, 108, 112, 116, 170, 601, 603, 619, 671, 673, 680, 681, 690, 914, 948, 968

其餘港島區路線亦會按實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。

+ 17 + 16 + 15

【14:00】因應銅鑼灣一帶的交通情況，九巴108, 112, 116, 673, 914, 948, 968路線，會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。

【13:40】新巴城巴 4 條路線包括：15B, 40M, H1, H2需改道行駛

【13:32】由於港島區將有公眾活動進行，經風險評估，港鐵會因應實際情況實施客流管理措施或作出車務調整，包括關閉車站出入口、列車不停車站或關閉車站等；基於安全考慮，上述安排可能會隨時實施而未能預早通知。

▼8.31遊行▼