8款乳房植入物或致罕見淋巴癌　澳洲停用　醫管局亦停用部份產品

衞生署今日（30日）正監察乳房植入物或導致使用者患上「乳房植入物相關的間變性大細胞淋巴瘤」這種罕見淋巴癌。衞生署稱，澳洲醫療用品管理局檢視當地相關個案後，於日前停用多款乳房植入物，同時回收市面相關產品。 醫管局發言人指，公立醫院有使用部份受影響的型號，上周起已隨澳洲當局的警示停用，惟未有透露公院目前所使用的牌子；發言人又透露過去十多年共約300至400名病人曾接受相關手術，暫未發現受影響個案。 據澳洲當局於9月26日的公布，有4個生產商共8款植入物需停用半年，禁止進出口以及在當地供應，禁令將於10月25日生效。

患者的植入物附近組織會出現液體積聚的情況，或會在乳房或腋下出現腫塊。（資料圖片／視覺中國）

衞生署發新聞稿稱，得悉澳洲監察有關「乳房植入物相關的間變性大細胞淋巴瘤」的事件，在檢視相關個案及化驗結果後，決定禁止部份植入物在市面銷售及進出口，並回收相關產品。

淋巴瘤不屬乳癌 液體會在植入物附近積聚致腫塊

衞生署解釋，「乳房植入物相關的間變性大細胞淋巴瘤」是出現於乳房植入物附近的罕見疾病，這種癌症可在進行乳房植入物植入手術多月或多年後出現，影響病人的免疫系統。該病並非乳房組織的癌症，通常患者的植入物附近組織會出現液體積聚的情況，或會在乳房或腋下出現腫塊。絕大部分患者可透過移除植入物及圍繞植入物的莢膜後痊癒。

署方稱疾病成因未明，但風險因素包括植入物具有較大的表面面積、其生產有關用品時用上的物料導致璧面粗糙、以及植入物周圍長期發炎。 由於患上「乳房植入物相關的間變性大細胞淋巴瘤」的風險仍低，美國和澳洲的監管機構均不建議沒有出現徵狀的人士移除乳房植入物。

衞生署發言人稱，植入乳房植入物的女士應留意有否出現相關徵狀，例如腫脹、腫塊或疼痛。如有的話，應向為其進行植入手術的外科醫生，或有相關經驗的外科醫生尋求意見。衞生署至今未有接獲在本港因植入乳房植入物而導致「乳房植入物相關的間變性大細胞淋巴瘤」的報告。

澳洲當局停用8款乳房植入物。

根據澳洲當局的公布，受影響的乳房植入物共8款，分別由4間生產商製造。禁令將於10月25日於當地生效，為期6個月。

醫管局稱已按照澳洲發出的安全警示，停用部份產品。（資料圖片）

醫管局：上周接到安全警示 已停用部份乳房植入物產品

醫管局表示，由於不同國家先後發出相關安全資訊，醫管局早前已召開專家小組評估情況。 專家小組同意外國專家的建議及認同其他國家的普遍做法，認為需要平衡相關病人再次進行手術與患上有關併發症的相對風險。如果病人沒有徵狀，無需取出有關植入物，公立醫院會繼續密切監察病人的情況及作出適切跟進。

發言人透露，公立醫院有使用部份今次受影響的植入物產品，並已於上星期起停用，惟未有透露被停用的型號及實際數量。發言人又稱，需在公立醫院使用乳房植入物的病人主要是乳癌病人，有少數是接受變性手術的病人，醫管局已檢視過去十多年間接受相關手術的300至400名病人個案，截至目前為止，沒有公院病人患上「乳房植入物相關的間變性大細胞淋巴瘤」的報告。