【01醫務所】三叉神經痛作祟 痛如刀割

陳先生（化名）近日左面頰有不明疼痛，每次咀嚼食物亦疼痛非常，令他「茶飯不思」。本以為是蛀牙所致，但經牙科治療後，陳先生仍深受痛楚困擾。其後轉介至腦神經科檢查，才發現真正元兇是三叉神經痛！三叉神經痛多發生於長者，多半病因不明，但其病理都大同小異，為三叉神經被血管壓迫及擠壓，令到訊號傳遞異常，因而導致面部痛楚。 撰文：腦神經科專科曾建倫醫生

三叉神經痛出現的位置，可大致劃分成臉部的上、中、下三部分，分別以眼角及咀角為界，當中以中、下部最常見，所以往往令患者誤會是牙痛，折騰一番後，最後才獲轉介至腦神經科。三叉神經痛會使患者的生活備受影響，簡單如刷牙、進餐，甚至僅僅觸碰皮膚亦感疼痛，嚴重者更會喪失食欲及引致情緒問題。初發作時，痛症可能在數月內密集出現，之後得數月安寧，致患者未必有足夠警覺性而延遲就醫。

三叉神經痛楚可大致劃分成臉部的上、中、下三部分，分別以眼角及咀角為界。

面部出現電擊陣痛

三叉神經痛的典型症狀為電擊般的陣痛，每次歷時約一分鐘，一小時內可能出現高達八到十次，有嚴重患者以「前所未見的痛」形容痛楚。部分人則屬持續性的疼痛，痛楚較輕微，但相對較爲持續。有關個案較常見於冬季，病情偶爾會反覆，尤其於進食刺激性食物後。

高達七至八成的患者，經腦掃描後確認三叉神經線有受到壓迫，其餘則為不明原因。已知的是，年齡是誘發三叉神經痛的其中一個風險因素，因為隨著年紀漸長，長者的血管會變得彎曲及硬化，三叉神經受擠壓的機會亦相對增加。

圖中所指便是三叉神經在腦部的位置。

藥物抑制異常神經訊號傳導

醫生在使用藥物治療前，病人首先要接受詳細檢查，包括神經線有否缺損、腦內有否腫瘤等，排除結構性原因。醫生主要處方抗癲癇類藥物，用作抑制過激的神經訊號傳導。過半患者在使用藥物後，能有效控制及改善三叉神經痛，需要時會考慮調節劑量，或採用有多種藥效的組合藥物。然而，約一至兩成患者仍會受神經痛困擾，此時便應向醫生反映並且考慮手術治療。

目前，手術治療有兩種主要方法，其一為分開血管及神經線，減輕三叉神經受壓程度，有助紓緩患者痛楚；而另一方法，則是將局部的三叉神經線切除，達致斬草除根功效。醫生可透過使用手術刀，又或微創的電波射頻方式以熱融技術進行；此手術也可利用伽瑪刀或放射性X光刀等來處理。雖然第二個方案在切除神經線後，能夠根治三叉神經痛，不過有機會令到患者部分臉部反應遲緩，所以須向醫生了解和商議合適的治療方案。

三叉神經痛雖無性命之虞，但患者輕微的面部動作，都足以引起劇烈痛楚，有患者僅可吃流質食物，或因疼痛導致睡眠質素參差、缺乏動力，甚至情緒問題。因此，如能早日確診，接受治療，便可減少種種煎熬了。