【禁蒙面法】多區破壞後未復正常　居民周末如何衣食行？

特首林鄭月娥昨日（4日）宣布引用緊急法訂立《禁蒙面法》，其後各區爆發示威，多個港鐵站被破壞，港鐵並於凌晨公布，全部港鐵、機場快線、輕鐵和港鐵巴士今日（5日）早上全線停運；而多個商場亦宣布周六全日停業，包括沙田新城市廣場、旺角MOKO新世紀廣場、將軍澳PopCorn、奧海城等；更有超市遭市民「大手搶購」。 有市民表示理解示威者有訴求想表達，但情況亦或有點「過火」，認為政府設立《禁蒙面法》，不會為局勢降溫，擔心只會愈演愈烈。沒有港鐵、商場關閉，市民如何在這個周末，衣食行？

將軍澳商場PopCorn在門口張貼告示，表示今日（5日）商場關閉。（鄭翠碧攝）

商場關閉 天晉居民出入要用停車場出入口

在港鐵停駛、港鐵商場關閉下，將軍澳區居民生活變得十分不便。一名將軍澳區居民向記者表示，當區可選擇的交通工具非常少，幸今天非工作日，否則全區居民都難以上班，記者現場所見，過海巴士亦有不少市民排隊輪候。

港鐵旗下將軍澳站商場PopCorn今日關閉，居民都無法入內購物，也無法如平常般經商場及天橋前往其他地方。附近的將軍澳廣場就繼續營業，商場內的超市及街市都有不少市民購買食品，當中在超市排隊等待付款的顧客有逾百人，大排長龍。

私人屋苑天晉位於PopCorn的上蓋，因應商場關閉，居民只能夠經連接屋苑停車場的出入口出入。居民李先生坦言關閉商場的做法令他十分不便，「平時可以行商場出入，今日好似得返呢一個出入口！」他形容政府如今引用緊急法，有如緊急煞停了香港人的生活，「緊急煞停咗交通、商場、方便，緊急煞停咗我哋嘅生活！」他稱，今天是假期，本來打算帶同小朋友到其他區逛街，但因港鐵停駛，令他們只能留在屋苑範圍活動。被問到出外會否擔心安全，他認為示威活動在白天並沒有那麼激烈，一般而言外出都十分安全。

將軍澳站就仍然關閉，有清潔工及職員加緊在站內清理，未知何時可以重開；網上曾呼籲今午到港鐵商場「和你shop」，抗議港鐵，名單包括PopCorn，但今天未見有人在已關閉的商場附近示威。

居民李先生坦言關閉商場的做法令他十分不便，「平時可以行商場出入，今日好似得返呢一個出入口！」（鄭翠碧攝）

筲箕灣搭巴士入將軍澳 時間比坐港鐵長兩倍

另外，王先生今早從筲箕灣乘巴士694號到將軍澳，下午12時許再乘同一線路回筲箕灣，他指如港鐵不停駛，只需半小時已可從筲箕灣到將軍澳，但今天早上就需1小時40分鐘，花了一倍有多的時間，直言大感不便。不過，他亦稱明白港鐵或有需要停駛以進行復修，惟希望港鐵未來盡量不要停駛。

對於港鐵稱因示威活動致令服務暫停，王先生指理解示威者有訴求想表達，但情況亦或有點過火，影響到交通及出行，他也感到無奈。他認為事件中示威者及政府均有責任，坦言如果政府不回應訴求，示威活動相信亦會繼續，至於政府昨天成立《禁蒙面法》，他認為不會為局勢降溫，擔心只會愈演愈烈。

居民：港鐵千萬不要返工日子停駛

梁小姐和朋友同樣乘694號巴士，她稱因今天要去小西灣，巴士剛好點對點，所以乘坐巴士，並非與港鐵停駛有關，不過她直言，港鐵停駛對將軍澳區居民影響極大，因為可以選擇的交通工具極少，「佢千祈唔好喺返工嘅日子唔開，如果真係唔開，我會請假，或者問公司可唔可以留喺屋企工作！」

今早所見，元朗及天水圍區交通情況正常，部分的士站及巴士站出現人龍。（鄧穎琳攝）

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有港鐵職員在天水圍站出口把守，與輕鐵站一樣，散落地上的玻璃尚未清理，可見站內地面滿佈積水，職員指港鐵服務已暫停，暫未知何時恢復。（鄧穎琳攝）

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中銀櫃員機被毀 客戶轉帳碰壁

中午有消息指，港鐵會試行列車，最快下午1時半恢復服務。《香港01》記者亦到元朗、天水圍一帶視察，中午約12時，港鐵元朗站及輕鐵站範圍仍然關閉，西鐵站內有港鐵人員巡查，亦見有職員維修閘機；至於輕鐵站則未見有職員出沒，元朗區暫未見有輕鐵行駛。

至於元朗區部分交通燈被打爛，但交通未有受影響，昨日一度出現竹枝陣的大馬路已恢復正常行車，行人路上見到有多根竹枝整齊排放。有街坊表示候車時間與平日相若，未有受示威活動影響；而多間中資銀行及支持建制的「藍店」被破壞後，陸續有人員到場清理及進行維修。惟中國銀行分店面目全非，店內外玻璃及廣告牌全被打碎、櫃員機被毀需暫停服務，暫未見有職跟到場維修。而旁邊的大新銀行未有明顯破壞痕跡，但提早在11時關門。

元朗區多間中資銀行被破壞，只被噴漆而櫃員機能如常運作的華僑永亨銀行，出現人龍。有市民在查看櫃員機後致電朋友指，櫃員機被毀，無法轉帳。他向記者表示，他是中銀客戶，但其他銀行的櫃員機只能提款，不能跨行轉帳，「無用啦，轉唔到去！」而市民何先生亦表示，雖有影響，但只輪候約5分鐘便可提款，加上匯豐銀行亦沒受影響，故認為問題不大。

百佳宣布今日暫停營業，《香港01》記者亦於沙田視察，區內的超級市場惠康，店舖內有不少肉、菜貨架空空如也，收銀人龍更長至能夠圍繞全店一個圈，大批市民搶購食物。