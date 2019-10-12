【逃犯條例】港鐵除輕鐵外全線服務正常　今晚10時提早收車

反修例風波未能平息，多個港鐵車站因受破壞而服務受影響。港鐵表示，經審視修復工作的進度，並與警方及相關政府部門進行風險評估後，今日（12日）除輕鐵外，港鐵所有車站及列車服務維持正常；但由於個別車站仍有不少設施有待修復，為了騰空更多時間讓車務及工程團隊繼續餘下修復工作，各線（機場快線除外）、輕鐵及港鐵巴士服務，將提早於今晚10時結束。

輕鐵：

3條路線暫停，包括705、614、615

706、751線在天水圍區改道

751線在屯門區不停友愛站

所有輕鐵車輛，不會行經友愛站、天榮站、銀座站、天湖站、天慈站、天水圍站。

機場快線：

由頭班車起，提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務

因應機管局及政府要求，下午3時起至尾班車，來往香港站至機場站的列車服務約每10分鐘一班車，不停九龍站、青衣站及博覽館站

香港站市區預辦登機手續服務正常

九龍站市區預辦登機服務於下午2時起暫停

港鐵重申，確保乘客安全為首要任務，並有責任維護鐵路設施安全，因此在確定車站及沿線設施，能夠在絕對安全情況下服務乘客，才會重啟相關服務。港鐵會繼續因應實際情況和安全考慮，在恢復服務的車站實施客流管理措施，或作出車務調動，包括在未能預先通知的情況下，再次關閉車站和安排列車不停車站、關閉車站出入口等。然而，假如車站再次遭受破壞，不排除進一步延長暫停服務的時間，影響翌日的列車服務。