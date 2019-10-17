漁護署選六地點發展新魚類養殖區　料兩年內完成規劃工作

近年本港漁業式微，去年《施政報告》曾宣布政府將建議在合適地點設立新的魚類養殖區。漁農自然護理署表示，根據多項社會和環境準則，參考了國際上最新的海產養殖方法，在本港篩選出六個具有潛力的地點發展新的魚類養殖區。建議地點包括黃竹角海、外塔門等，面積由35公頃至410公頃不等。養殖區將採用新型養殖技術，包括具防腐蝕等功能的網箱系統，預計環評研究會在今年第四季展開。

近年本港漁業式微。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

漁護署日前向環境保護署遞交設立魚類養殖區的工程項目簡介，當中包括蒲台（東南）約100公頃、大鵬灣約410公頃、外塔門約55公頃及黃竹角海約35公頃。漁護署表示，研究也向相關持份者進行諮詢，包括政府部門及海魚養殖業的代表，而海魚養殖業界大致上支持政府設立新魚類養殖區，亦同意業界應該現代化。

漁護署又稱，項目涉及魚排的建造和錨固工程，有關工作會由取得魚類養殖區海魚養殖牌照的養魚戶在新養殖區內進行。而本項目料會在18至24個月內完成規劃工作，包括環評研究，在完成環評研究後，便會展開立法工作。

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新魚類養殖區亦會發展新型的深海養殖技術，包括防腐蝕、防凍結、防氧化、抗紫外線及環保的高密度聚乙烯網箱系統。漁護署指，該網箱系統所用材料有多功能，所需的資金亦相對低，因此這個網箱系統已廣泛應用在不同國家。網箱系統可設計成為浮式或沉水式系統進行運作，並且能夠承受強風、強海浪和水流湍急的海洋環境。其使用壽命約為15年，其間無需進行重大維護。此外，其安裝方法簡單，只需在網箱的四角設置錨固系統，與香港現有魚類養殖區使用的傳統木製網箱安裝方法相近。