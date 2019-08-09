「『香港牡蠣』在沿海都會有，但如果有一日，我們真的被淘汰了，『香港牡蠣』再沒有香港人養，我會覺得可惜。」港人愛吃蠔，但對香港蠔又知多少？80 後蠔民陳樹鋒見證蠔業從爺爺一輩「有錢賺」，到父輩的「維到皮」，最終衰落至幾乎無人識。歸根究柢，離不開「信心」二字。 為消除大眾對香港蠔等同含重金屬的負面標籤，陳樹鋒斥資300萬元建立淨化場，從源頭堵截重金屬蠔，出售前，再自行抽驗四種細菌，只為重建公眾信心，將「香港牡蠣」打入本土市場。 系列之二

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陳樹鋒斥資過百萬元興建淨化場，自行化驗重金屬及微生物，盼將「香港牡蠣」打入本地市場。（張浩維攝）

走進流浮山，看見一戶又一戶蠔民，可惜風光不再。陳樹鋒是第三代蠔民，亦是香港蠔業集團負責人，見證過蠔業興衰。「爸爸那輩大部份人都可以維持到（生計），爺爺那輩是有錢賺。到我這代，愈來愈差。」眼見蠔業日漸走下坡，陳樹鋒於是申請漁業持續發展基金資助300萬元，再自掏腰包300萬元，於流浮山建立淨化場，冀透過淨化系統，改良本地的生蠔品質，再於市場出售，建立本地品牌

香港蠔在淨化場中，經過多重淨化。（張浩維攝）

雙重化驗防重金屬、微生物

兩年半前正式接手父親的百多個蠔排，發現大眾普遍對本地蠔持負面印象，水質污濁和重金屬含量超標足以判本地蠔死刑，陳樹鋒決意拿出證據平反。淨化場有一個小小實驗室，為品質把關。購入蠔苗前，實驗室會抽驗食物安全中心《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》中的七大重金屬，即銻、鎘、鉻、鉛、汞、錫及類金屬砷，如發現超出標準，就不會採購。

蠔苗抵埗後，需放入攝氏十度或以下的淨化池，在紫外光燈下初步殺菌，然後再經臭氧殺菌，最後再經另一組紫外光燈殺菌，才完成整個淨化步驟。出售前，實驗室會再抽驗四種微生物，包括副溶血性弧菌、大腸桿菌、霍亂菌及沙門士菌，所有數據都於Facebook公開，若發現不符政府標準，就要繼續在池內淨化。

淨化過程由香港大學生物科學學院博士高慧娟當義務顧問，她亦是本港首位專門研究蠔的博士。（張浩維攝）

淨化過程由香港大學生物科學學院博士高慧娟當義務顧問，她亦是本港首位專門研究蠔的博士。她指，與外國相比，有關標準屬嚴謹，由於市民對流浮山生蠔的印象不好，因此想透過國際最先進的標準，改善市民對流浮山蠔的信心。

港人拒接受本地蠔雖然香港蠔經過淨化，但陳樹鋒只會將蠔製成金蠔、桶蠔或連殼的燒烤蠔向外銷售，港人愛吃的生蠔並不包括在內。他解釋，金蠔和桶蠔可透過冷藏保存，至於生蠔，則是全球任何衞生組織都不建議進食，所以他亦沒有推廣。

+ 3 + 2

數據不會騙人，但要消費者建立信心並非一朝一夕。陳樹鋒曾向食肆推銷香港蠔，但換來的回應是：「吓？你個概念好好，但……」陳直言，要改變，需要時間，他期望先以淨化場出產的蠔作標準，再以合理價錢向香港其他養殖戶收蠔獲，做淨化和包裝，再銷售到香港市場或更遠。

陳樹鋒出售的蠔，叫「香港蠔」，亦稱「香港牡蠣」，本港沿海隨處可見。雖以香港命名，但由於欠本土市場，有八成要賣到內地，連本地蠔民也接近放棄。陳樹鋒與家人左拼右湊才拿出300萬元，養殖場仍未有盈利，噩耗隨之而來。2018年《施政報告》提出發展明日大嶼，陳樹鋒第一個反應是擔心污染海洋：「吓？唔係呀嘛？唔搞得唔得？」說到底，蠔民最緊張的，還是一片淨海。他無奈說，自己只是僅有的數十戶蠔民之一，佔香港人口比例微乎其微，但盼政府每一個決定都經審慎考慮，顧及養殖戶。

陳樹鋒也是生意人，過往做紅酒銷售，他強調自己並不偉大，與常人一樣，賺錢是其中一個目標：「期望最好是賺到錢，改變到整個市場生態。」經歷旁人白眼、超強颱風「山竹」吹襲，眼見老一輩蠔民告別大海，他亦想過放棄，「最容易就係放棄，什麼都不用煩。」但翌日起床，看見一片大海，他又繼續埋頭苦幹：「想試吓自己可以付出多少，會有多少人覺得自己工作有意義？我會是其中一個覺得自己工作有意義的人。」

港人拒接受本地蠔雖然香港蠔經過淨化，但陳樹鋒只會將蠔製成金蠔、桶蠔或連殼的燒烤蠔向外銷售，港人愛吃的生蠔並不包括在內。（張浩維攝）

上文節錄自第174期《香港01》周報（2019年8月5日）《80後斥百萬養香港蠔 冀重奪本土市場》。

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