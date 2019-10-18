火鍋店太子爺參與圍毆　把越南漢擊致頭部重創亡　認誤殺候判

火鍋店「太子爺」2年前的國慶在夜店與人爭執，期間與他人圍毆一名越南漢，有人更以威士忌酒「爆樽」擊傷越南漢頭部倒地，眾人繼續群起對他拳打腳踢，更有人踩上越南漢的頭部，其同伴叫眾人停手，施襲者才群起開。越南漢送院後出現腦出血，9天後證實不治。曾對事主拳打腳踢的火鍋店「太子爺」，原被控謀殺罪，今（18日）獲控方接納承認誤殺罪，案件將於下周二繼續，以讓辯方進行求情。

被告梁灝文在高等法院承認一項誤殺罪。(資料圖片)

被告梁灝文（21歲）原被控於2017年10月1日在香港與其他人一同謀殺事主Nguyen Van Tuan（31歲），惟他獲控方接納承認誤殺罪。

舞池起爭執5人圍毆事主

案情指，事主在2017年10月1日與朋友到尖沙咀一間夜店消遣，早上7時許，有人在舞池附近起爭執，並互相推撞，事主亦牽涉其中。後來有5名男子圍毆事主，被告是其中的一人，期間另有男子拿起威士忌酒瓶跳到桌上，向事主大罵粗口後，用酒瓶襲擊事主的頭部，酒瓶即時破裂。

事主已陷昏迷眾人繼續施襲

事主大叫後倒在桌上，當時他已陷昏迷及血流如注，但該男子再次以酒瓶施襲致事主倒地，而該男子更向同伴大叫「打X死佢」，眾人接著又再次對事主拳打腳踢近30秒，當中亦包括被告，該男子期間更大力踏在事主的頭上。後來事主的朋友上前阻止眾人施襲，所有施襲者立即逃離現場。

事主送院後證實腦出血

事主送院後出現腦出血，更要即時送往深切治療部搶救，他9天後宣告不治。驗屍報告顯示，事主因頭部受傷致死，腦出血及臉上的傷勢由鈍物所致，當中或包括被以玻璃瓶襲擊、拳打腳踢等。被告承認曾對事主拳打腳踢。

案件編號：HCCC4/2019