退休漢毆斃退休車長　裁誤殺罪成　庭上揭被告父為早期留英醫生

七旬退休衞生署技術助理，在停車場與一名67歲退休巴士司機爭執，期間疑不滿被拍攝，毆打對方，對方之後倒地死亡。七旬翁否認誤殺罪受審，並以自衛作抗辯理由，惟陪審團今（23日）退庭3小時裁定他罪成。庭上透露，被告父親是一名醫生，更是早期曾留學英國劍橋大學的人士。被告卻有多項盜竊及襲擊等案底，並曾求診精神科。法官押後案件至11月14日判刑，期間先為被告索背景報告以及其案底的資料。

70歲被告陳少強，誤殺退休巴士司機吳漢坤被裁定誤殺罪成。(資料圖片)

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被告陳少強（70歲），被控於去年3月21日在沙田瀝源邨停車場入口近富裕樓，誤殺男子吳漢坤（67歲）。

見事主舉機折返動手

控方在開案陳詞指，被告與事主在停車場入口起爭執，被告期間欲先行離開現場，看到事主舉機拍攝他，被告感到不滿而折返，雙方更因而動手，期間被告毆打事主，最終事主倒地不起，附近有閉路電視拍得過程。控方亦透露法醫報告，未能證實事主是否因受襲而死亡。

被告父親曾在劍橋習醫

控方指被告過往有多項盜竊、襲擊、傷人等案底，但均以罰款、感化等方式處理，被告從未曾入獄。辯方透露被告退休前為衞生署技術助理，過往曾向精神科求診，而其父親為執業醫生，屬最早期到劍橋大學修讀醫科的港人之一。

案件編號：HCCC16/2019