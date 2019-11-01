本周末天晴乾燥　天文台料下周初轉涼　氣溫最低21度

近日天氣轉涼。天文台預料，乾燥的東北季候風會在周末持續影響華南，而一股季候風補充會在下周初至中期為廣東沿岸帶來稍涼的天氣，風勢頗大。天文台預測，本周末均大致天晴，日間乾燥，氣溫介乎攝氏23至28度。要外出的市民最好帶備外套，小心著涼。

天文台預測，本周末均大致天晴，日間乾燥，氣溫介乎攝氏23至28度。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

天文台表示，乾燥的東北季候風會在周末持續影響華南，預料一股季候風補充會在下周初至中期為廣東沿岸帶來稍涼的天氣，風勢頗大。而一個低壓區會在下周於南海中南部發展，並為該區帶來不穩定天氣。至於熱帶氣旋麥德姆已減弱為低壓區，於昨晚（10月31日）橫過中南半島後逐漸消散。

天文台預測，本周末均大致天晴，日間乾燥，氣溫介乎攝氏23至28度。（香港天文台網頁截圖）

天文台預測，今日下午及晚上大致天晴，吹和暖至清勁偏東風。未來數日大致天晴及乾燥。下周中期天氣稍涼。預測的九天天氣，明日（2日）起一連四日大致天晴，日間乾燥，周末氣溫介乎23度至28度，下周一（4日）氣溫略有下降，介乎22度至27度。

至下周三（6日）部分時間有陽光，日間乾燥，氣溫進一步下降，介乎21度至25度。而下周五（8日）是立冬，代表冬天開始來臨，及動物準備冬眠的位置，不過，天文台預料當日部分時間有陽光，氣溫介乎21至25度，未見寒意。

而下周六（9日）就要暫別晴朗天氣，天文台料天氣大致多雲，有一兩陣微雨，氣溫介乎21至25度，相對濕度為60%至85%。