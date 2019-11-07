由小賭10元到一身債　賭仔如何被財務公司拉入漩渦？

李先生剛大專畢業，在去年世界盃進行期間，一向未有留意足球比賽的他被那份刺激感深深吸引，開始學習計算賠率，每晚準時看直播，直到分組賽上演最觸目的西班牙對葡萄牙賽事，他很有信心西班牙能勝出，初嘗賭波，花了10元下注。最終兩隊打成平手，雖然首次賭波敗北，但由於金額不高，未有打擊李先生的「鬥心」，輾轉多次投注「主客和」、「波膽」，積蓄盡散，「當然是有贏有輸，的確我是輸錢較贏錢多，但我一向認為可以追回來，因此不斷加注，望能回本。」其後發現到財務公司可輕易借到錢，從此開始沉淪，財債隨身。

李先生高峰時曾向十間財務公司貸款。（張浩維攝）

大專生無收入 照獲十財務公司貸款

理性情況下，人應是量力而為，但李先生決心「翻本」，做多份兼職賺賭本，「我本是補習老師，但一邊上課一邊工作其實亦難以儲蓄，繼而當不同兼職，每晚到酒店、餐廳工作，但仍未能輕易追回本金。」感到「工作賺錢太花時」的他，一天在網上廣告看到只雖要一張學生證及住址證明，便能借錢，於是行動起來，「本來我只想借5,000元，但財務公司為我評估後，指我可以借25,000元，而每個月只需還款1,000多元，我覺得好合理，所以借其上限金額。」

由到財務公司填表，未回到家已收到批核成功通知，款項已存入銀行戶口，李先生只花數小時。「我只是感受到，戶口好快、好突然多了一大筆錢，發現要錢太輕易，除了有部份再作賭博，有部份去買衣服、吃好一點的東西，以往到譚仔只吃一碗麵，現時加多一兩個小吃，花多一倍金錢。」

金錢花得很快，不消一會兒貸款用盡，來回天堂不久，便要面對首次還款。李生生再向另一所財務公司借貸，輕易再有錢財到手，「我去第二間財務公司借錢，又每晚賭波，總覺得會『追回來』。」結果有勝有負，曾獲利八萬元，但之後又輸掉，多月來輸錢總較贏錢多。記者問他是否值得，他停了一會後說：「我只覺得未享受過就要還錢，有點不忿，有點不接受。」

李先生曾希望可以「博一博」翻身，每次借一萬、幾千元，前後到過十間二線財務公司借款。（張浩維攝）

李先生之後向超過十間財務公司借款，然而他只是一名大專生，根本未有收入證明書，亦未有穩定收入，理應借不到錢，但市面多間財務公司都毋須以上條件，只要是大學生、有諮詢人資料及住址等，仍能成功獲批一定金額，某程度上增加了他對借款的意欲，「每次輸到無錢，就會好擔心，感到好不安，但又好希望可以『博一博』，望可翻身，每次借一萬、幾千元，前前後後到過十間二線財務公司借款。」

賭博了約四個多月，李生生開始感到擔心，「因為有公司不願借錢，我開始覺得有點問題。」他前後問及三、四所財務公司，均指他的信貸狀況已不適合，於是首次向三線財務公司借款，雖獲款手續不多，但從中要交出多項個人資料，他開始感到不安，每每到財務公司附近來來回回多次，擔心得不能作出決定。借貸手續費多，實際得到的款項不多，借款一次後方發現當中問題，「我最後向三線公司借錢，借3,000元實際只有2,100元，但要還上3,200元，每星期四打電話給我要我還款，現時仍會有人打電話給我，令我好大壓力，又好擔心。」

眼見大部份薪金要用作還款，李生生決心改變。（張浩維攝）

大部份薪金用作還款 決心改變

「的確，我已不能承受……每隔數天就有人致電要我借錢，同時又有人致電追收借貸，我根本無能力了。先怕父母得知實情，不敢外出花費見人、告訴朋友，只躲在房中終日鬱鬱寡歡，令我好煩惱，媽媽都以為我有心事。」因為每晚邊吃零食邊收看球賽，加上壓力爆煲，李先生躲在家中不停進食減壓，數月間體重急升40磅。

剛剛大學畢業並已找到正職的他，眼見大部份薪金要用作還款，壓力頗大，決心改變，並向社工求助，「我希望可以多一個意見……有時絕望時再次收到其他三線貸款公司電話，的確好辛苦！」現時除日常工作外，李先生還到餐廳當兼職，希望可盡快還清欠債，「現時我不工作就返回家中，選擇在餐廳及酒店工作，主要是因為可多一餐免費晚飯，再節省一點。這種生活好辛苦、又漫長，工作賺錢的確好花時。」

記者問他有否想過再向財務公司借貸，「其實財務公司無慫恿我借錢，我覺得借錢不是問題，用來賭波才出現問題，我根本無正式見過這些款項我已花光，未見過現金便要還錢，有點不忿。」近年財務公司的廣告攻勢強勁，但他強調是有需要才借錢，有否廣告也不受影響。他不抗拒再度貸款，認為若有需要購買東西、做事，的確需要借錢，「若是賭波的話，花錢只感受到辛苦。」他已把賽馬會的程式刪除，以防再投注。

陳志華表示，近年有較多年輕人因借貸過度，無力償還而感到無助的個案，當中不少為仍然在學的大學及大專學生。（張浩維攝）

財務公司分三類 三線公司息口高

本港的財務借貸公司可分為三種，包括一線的環聯成員，屬大型及有實力的信貸公司，可作較高金額的借貸服務，部份高達1,000萬元，當中的借款限制及規定較多，要按程序、通過一定財務資格才獲得貸款，特別着重借貸人的信貸記錄。

二線的財務公司多數為非環聯成員，大多願意貸款予未有入息證明的學生，較有規模及要符合一定規格，正常情況及信貸報告達標情況下，大概每次可獲批貸款數千元至萬多元。

最為危險的是三線財務公司及外界所講的「電話數」，每次的借款為數千元，但息口高，加上有多項手續費，還款期短，每七日要還款一次。

有青年團體於今年7月至8月期間，透過網上問卷的方式，訪問了本港1,034名就讀高中、大專及大學的學生，以及應屆大專、大學畢業生，了解其理財情況。調查發現，有少量受訪學生選擇以「高危方法」應對入不敷支情況，包括4%用「卡冚卡」、2%「向銀行/財務公司借錢」等。有18.6%受訪學生指「不刻意計較使費」，10.2%受訪者則持「有幾多用幾多」等消費態度，甚至有部份學生持「今朝有酒今朝醉」的心態，缺乏理財意識。

對於近年有較多年輕人因貸款而出現財政問題，明愛展晴中心高級督導主任陳志華表示，近年的確有較多年輕人因借貸過度，無力償還而感到無助的個案，當中不少為仍然在學的大學及大專學生。他說，約十年前有不少學生因「炒股票」賺取生活費及學費，而向財務公司借貸；近年主要為消費、玩樂而借款，「近年來多與消費文化有關，不少人想及時行樂，新潮產品人有我有，加上廣告渲染下，認為借貸合理，大多數人最初不以為意，認為人人也會貸款。」