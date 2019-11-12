稱遭巴士司機粗言辱罵　無業漢認在坐椅上放針　官指須阻嚇囚2年

多架九巴座椅去年驚現插針，數名乘客因而被刺傷，警方事後拘捕涉在其中兩架巴士插針的無業漢，他被捕後曾表示：「啲巴士成日飛站，咁我咪落針拮啲乘客。」該男子承認兩項有意圖而企圖傷人罪，及兩項刑事毀壞罪，辯方求情指被告因早前趕巴士時，被巴士司機用粗言辱罵，一時意氣之下才在座椅插針，事後感到後悔。裁判官指控罪嚴重，刑罰須具阻嚇性，但考慮被告認罪，經減刑後，今（12日）於區域法院判他監禁兩年。

被告莫湛深承認曾在兩輛巴士的乘客座位上插入縫紉針。(資料圖片)

被告莫湛深，31歲，與事主並不相識。他承認於去年6月27日，分別在一輛41A線及一輛48X線的九巴座位放置縫紉針，意圖使任何坐在該上層座位的人身體受嚴重傷害，而企圖非法及惡意傷害該人；以及無合理辯解下損毀上述座位。

被告認意氣下犯事

辯方求情時指，被告早前趕巴士時，被巴士司機用粗言辱罵，他與司機理論，反而被乘客責罵。案發當日心情不佳，一時意氣之下、衝動及愚蠢地在座椅插針，幸好事主只受輕傷，被告事後已感後悔。他又稱被告主動認罪，希望獲法官減刑。

官勸有問題應找醫生及家人商量

法官姚勳智指該罪是嚴重控罪，必須嚴以斥責，考慮事主輕傷及被告認罪，扣減刑期後，判他監禁兩年。姚官亦向被告說：「出番嚟唔好再做哩啲嘢，有問題搵心理醫生同家人商量。」

女乘客乘車被刺中

案情指，當晚6時半，一名女乘客在尖沙咀登上41A 巴士上層，坐於後幾排窗邊位時，左臀突被尖物刺到，赫然發現座位中央竟垂直插著一根尖端朝上、長約4厘米的縫紉針。她通知車長後再報警，並將針交予警方。

另外兩名被刺的女乘客則於7時在沙田登上48X號巴士。其中一人坐於上層較後位置時大腿被刺，轉換座位後發現縫紉針；她見到另一人隨即坐在涉案座椅，但似乎若無其事，故未有提醒。後來該名乘客感到有異，換位後見到插針，再告知九巴及警方。三名被刺乘客均有到醫院檢查，幸無大礙。

案件編號：DCCC80/2019