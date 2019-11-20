【11.20】東華三院盧幹庭紀念中學生塞鐵　東華三院：記過處分

反修例風波持續逾5個月，網民連日來發起三罷行動，各區烽煙四起。今日（20日）早上有市民堵塞地鐵發起不合作運動，元朗的東華三院盧幹庭紀念中學疑有學生參與堵塞行動。東華三院今日回應確認事件，並指學校今早已派老師到地鐵站尋找有關5名學生回校，並即日約見其家長到校溝通，除予以口頭警告外，亦將記過處分。校方會向全校家長發信交代事件，呼籲學生切勿干犯法紀。

東華三院盧幹庭紀念中學有學生於今早阻礙港鐵列車車門。（「東華三院盧幹庭紀念中學三十周年校慶專頁」圖片）

今日堵塞鐵路行動中，觀塘線、荃灣線、港島線亦因車門受阻，一度需要額外行車時間。有指多名身穿校服的學生亦有參與行動，東華三院就今早屬校東華三院盧幹庭紀念中學的學生阻礙港鐵列車車門關閉及影響列車運作一事發表聲明，直指認為事件嚴重，「必定會嚴肅處理及跟進，絕不姑息。」

東華三院又指，絕不容忍學生穿著校服，公然以東華三院學生身份在公眾場所行為不檢，影響社會安寧及秩序；亦不會縱容學生做出任何破壞公眾安寧的行為。學校將會按既定程序處理做出以上不當行為的學生，並予以嚴正懲處。

教育局發言人指，學生干擾鐵路服務、堵塞道路等行為不但危險，亦會影響其他市民，更屬嚴重的違規甚或違法的行為，絕不能接受，教育局支持學校嚴肅跟進，按校本機制予以適當的懲處，絕不姑息，以及在懲處後提供跟進輔導。發言人指，注意到東華三院今日發表聲明，就轄下一所中學有個別學生，因阻礙港鐵列車車門運作而作出輔導、教育及記過處分。我們認為此舉有助同學明辨是非，以及作為負責任公民應有的態度。