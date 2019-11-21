【逃犯條例】12歲童旺角警署外噴辱罵字句　認刑事毀壞候判

12歲中二男生涉於10月初在旺角警署和太子站外牆噴上辱罵字句，遭便衣警員目睹並尾隨至住所。少年翌日出門時被捕，被控兩項刑事毀壞罪，今（21日）於九龍法院少年庭認罪。辯方求情指他衝動犯案，深感後悔。裁判官王證瑜為少年索取福利官報告及感化報告，押後至下月19日判刑，期間少年續准保釋。

旺角警署圍牆上亦有不少塗鴉，清潔工人到場清潔。（鄧栢良攝）

12歲被告今由父母、祖父母陪同，其中學副校長及社工亦有到庭旁聽。他被控於10月3日毀壞旺角警署和太子站B1出口外牆。

出門上學時被截查拘捕

案情指，當晚7時半，有便衣警員目睹蒙面的被告在旺角警署噴上「死黑警全家比狗X」，之後再於太子站噴上「天滅 Free HK」。便衣警尾隨見被告進入某住宅，待他翌晨出門上學時截查拘捕。警方在其住所搜出黑色噴漆和案發時所穿的衣物。被告警誡下承認單獨犯案，感到後悔。

受外界影響犯事

辯方求情時透露，被告因父母離異，自小由祖母照料，但父親幾乎每天會探望他。家人與師長在求情信表示，被告本性善良、樂於助人，會幫忙做家務及照顧祖母。辯方續指，被告受外界影響，出於不滿而衝動犯事；是次上了寶貴一課，事後已不敢外出。她希望法庭判處照顧及保護令，免留案底。

案件編號：WKCC700025/2019