港大劍橋2020年共同推自然科學課程修畢可獲3學位　名額少於10個

香港大學理學院和劍橋大學2020年首推自然科學本科生招生計劃，旨在培育科研人才，計劃明年接受申請。明年透過聯招(JUPAS)入讀港大理學士的新生，若成功獲選參加計劃及遴選，修畢兩校四年本科課程後，可取得兩間大學3個自然科學範疇的相關學位。港大指，預計計劃名額約有10至20個，入學後須再經遴選，料最終不出十人可攻讀劍橋學位。

香港大學理學院和劍橋大學2020年首推自然科學本科生招生計劃，旨在培育科研人才。（資料圖片）

兩校４年課程可獲3學位 再通過遴選可取第４個學位

香港大學理學院和劍橋大學2020年首度推出「本科生科研培育計劃」(Young Scientist Scheme, YSS），共同選拔及培育自然科學的精英。兩校亦會共同提供為期約四年的自然科學本科課程，參與學生將在港大及劍橋先後修讀兩年，完成後並達到畢業要求，可取得三個學位，分別是港大理學士、劍橋文學士及文學碩士。若有志於第五年修讀劍橋理科碩士的學生，則要再通過當地面試遴選，以取得第四個學位。

明年港大理學士申請人可報名 文憑試5科須達35分

港大指，明年1月，將會邀請大學聯招(JUPAS)理學士申請人（組別A），申報其參加「本科生科研培育計劃」的意向，初步選出的申請人會被安排同年5月面試。

另外，獲選入計劃的申請人須修讀數學延伸部分單元一或二，並於英文科取得5級或以上的成績，文憑試最佳五科考獲35分（包括4科甲類科目及數學延伸），才有機會參加劍橋大學的遴選。

有意入讀劍橋者 須備良好演說技巧

劍橋者將於申請人入讀港大後首個學期，以入學試和面試的方式再作考核。申請人須具備批判性思維、廣泛而紮實的科學知識和良好的演說技巧。

入選者將於首兩年就讀港大理學院期間修讀各種科學課程，第二學年完結前符合所有上述錄取通知書中的規定後，將獲劍橋大學正式取錄。港大預計，計劃名額約有10至20個，最終符合到劍橋的學生資格不出10個。

須分別繳付港大及劍橋學費

獲劍橋取錄的學生於該校就讀時須繳付劍橋每年約33萬元學費，連食宿及生活開支，則每年至少近50萬元；而在港大期間則繳付每年4.2萬元學費。