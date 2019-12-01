【12.1交通消息】部分梳士巴利道及康運徑被堵　尖東站K出口落閘

反修例風波持續，今日（1日）港九均有集會及遊行，均獲發「不反對通知書」，包括早上港島區的「孩子不要催淚彈」集會及遊行，在愛丁堡廣場集合及遊行至政府總部東翼前地；中午有「感謝美國保護香港」遊行；下午亦有「毋忘初心大遊行」，由尖沙嘴鐘樓沿梳士巴利道，經尖沙嘴海濱花園遊行至紅館，原本下午4時出發，不過隊伍隊頭於大約3時15分提早出發。 隨着遊行開始，九巴、新巴及城巴共44條巴士路線改道，另有4條路線停駛。另外，港鐵尖東站K出口已關閉。

+ 25 + 24 + 23

【17:10】運輸署表示，因油尖旺的道路狀況，介乎彌敦道與康運徑之間的一段梳士巴利道來回方向，以及康運徑現暫時受阻或封閉，公共交通服務受阻、改道或暫停服務。

運輸署續指，警方將視乎現場路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施，駕駛人士前往受影響地區時，應保持忍讓，遵守警方的指示，並留意傳媒廣播的最新交通消息。另外，警方將視乎實際交通及人群情況，或會實施其他臨時交通及運輸措施，包括進一步道路封閉、交通改道，更改及暫停公共運輸服務。

運輸署表示，市民應及早計劃行程及使用替代路線以免延誤；使用公共運輸服務的乘客，亦需特別留意有關路線改道、暫停使用及遷移巴士站的安排。

數以千計遊行人士擠滿尖沙咀鐘樓一帶。(歐嘉樂攝)

【17:11】港鐵尖東站K出口關閉。

【16:40】新巴及城巴表示，因應道路情況，1條路線暫停服務，7條路線改道行駛，乘客如要查詢個別路線的改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。

暫停服務日間路線：796P

改道日間路線：A20, A21, H1, H2, 110, 796X, 973

【15:53】運輸署表示，因應道路狀況，梳士巴利道介乎彌敦道和漆咸道南的路段暫時阻塞/封閉，公共交通服務受阻、改道或暫停服務。署方續指，警方將視乎現場路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施。市民如非必要避免駕駛車輛前往受影響或擠塞的地區。市民如須前往受影響地區時請保持忍讓，遵守警方的指示，並留意傳媒廣播的最新交通消息。駕駛人士請盡量忍讓。市民請留意電台/電視廣播的最新交通情況。

+ 3 + 2

【15:30】新巴及城巴表示，因應道路情況，共4條路線改道行駛，乘客如要查詢個別路線的改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。

改道日間路線：A20, A21, H1, 973

【15:00】九巴表示，因應尖沙咀最新交通情況，九巴途經上述地區的路線，可能會因應實際情況調整，包括於中途站停止服務或作改道安排，當中有3條路線暫停，37條路線改道。

暫停服務：

5A, 5P, 8A

臨時改道：

1 – 以循環線運作，來往竹園邨至眾坊街

1A – 以循環線運作，來往中秀茂坪至佐敦道

2 – 以循環線運作，來往蘇屋至眾坊街

5 – 以循環線運作，來往富山至新柳街

5C – 以循環線運作，來往慈雲山中至新柳街

6 – 以循環線運作，來往荔枝角至眾坊街

7 – 以循環線運作，來往樂富至眾坊街

8 – 以循環線運作，來往九龍站至紅磡

9 – 以循環線運作，來往彩福至眾坊街

11K – 以循環線運作，來往竹園邨至新柳街

11X – 以循環線運作，來往上秀茂坪至新柳街

12 – 以循環線運作，來往海麗邨至匯翔道

13X – 以循環線運作，不經尖沙咀

14X – 不經尖沙咀

21 – 以循環線運作，來往彩雲至新柳街

26 – 以循環線運作，來往順天至新柳街

28 – 以循環線運作，來往樂華至新柳街

35A – 以循環線運作，來往安蔭至佐敦道

41A – 以循環線運作，來往長安至佐敦道

81C – 以循環線運作，來往耀安至佐敦道

87D – 以循環線運作，來往錦英苑至佐敦道

98D – 以循環線運作，不經尖沙咀

110 – 不經尖沙咀

203C – 不經尖沙咀

208 – 以循環線運作，來往廣播道至佐敦道

213X – 以循環線運作，不經尖沙咀

215X – 以循環線運作，不經尖沙咀

219X – 以循環線運作，不經尖沙咀

234X – 以循環線運作，來往灣景花園至眾坊街

260X – 以循環線運作，不經尖沙咀

268B – 以循環線運作，不經尖沙咀

269B – 以循環線運作，不經尖沙咀

270A – 以循環線運作，來往上水至佐敦道

271 – 不經尖沙咀

280X – 以循環線運作，不經尖沙咀

281A – 不經尖沙咀

296D – 以循環線運作，不經尖沙咀