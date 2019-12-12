國際初中科學奧林匹克2019　港隊奪兩金四銀

六名中學生代表香港參加「國際初中科學奧林匹克2019」，表現優秀，共奪得兩面金牌及四面銀牌。

6名學生代表香港參加12月4至11日在卡塔爾多哈舉行的「國際初中科學奧林匹克 2019」，表現優秀。（左起）陳芷晴、鄧皓文、鄭逸朗、蘇朗熙、鄭思律和張守中。（政府新聞處）

「國際初中科學奧林匹克」是一項為15歲或以下的中學生而設的科學比賽，內容涵蓋達高中程度的物理、化學及生物三個範疇，比賽形式包括筆試及科學實驗，當中涉及一些不常見的難題，要求學生具備分析和解難的能力。今屆賽事於12月4日至11日在卡塔爾多哈舉行，共有來自70個國家或地區，約320名學生參加。

在個人比賽項目中，高主教書院學生鄭逸朗及聖保羅男女中學學生鄧皓文各奪得一面金牌；拔萃女書院陳芷晴、香港培正中學鄭思律、香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學張守中及聖保羅男女中學蘇朗熙各贏得一面銀牌。

教育局局長楊潤雄今日（12日）祝賀香港隊在賽事中表現出色，他說：「廿一世紀科技發展迅速，為提升學生的創意及高層次思維技巧以促進社會的發展，政府投放不少資源推動科學、科技、工程及數學（STEM）教育。香港隊在今次的比賽中勇奪佳績，展現他們在科學和科技方面的潛能。我們期望香港學生可以對本地科學創新的發展作出貢獻。」

楊潤雄續說，教育局在2019年成立「資優教育基金」，至今共向基金注資16億元，期望可以為資優學生提供多元化的校外進階學習課程。資優教育諮詢委員會現正審批來自包括專上院校、非政府機構及科技企業等不同機構的申請，預計將於2020年初為資優學生提供更多優質的學習經歷，讓他們展現不同範疇的潛能。香港隊參加是次比賽的費用由教育局全數資助。