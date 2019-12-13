會籍顧問收68萬元串謀多名馬會會員助一人入會　截定接受利益罪成

廉政公署早前起訴一名會籍顧問公司經營者，串謀使多名馬會員收受一筆68萬元賄款的部分款項，以協助一名人士申請賽馬會員會籍。被告今日（13日）於區域法院被裁定串謀使代理人接受利益罪名成立，案件將押後至本月31日判刑，被告暫時還押懲教署看管。

廉政公署早前起訴一名會籍顧問公司經營者，串謀使多名馬會員收受一筆68萬元賄款的部分款項，以協助一名人士申請賽馬會員會籍。（資料圖片）

被告韋駿鋒（53歲），被裁定一項串謀使代理人接受利益罪名成立，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條及《刑事罪行條例》第159A條。

案情透露，被告於案發時是傲群會籍有限公司的經營者。該公司是一間協助客戶申請本地會所會籍的顧問公司，當中包括馬會會籍。

而馬會會籍或全費會籍申請人須從打算提名他的遴選會員獲得申請表。有關申請須分別由各一位遴選會員提名及附議，並由另外三位全費或賽馬會員支持。同時，馬會嚴禁其會員就提名、附議及支持會籍申請的相關事宜索取或接受任何利益。

案情透露，被告於2016年5月27日至7月14日期間，與一名稱為「莫先生」的男子，以及一些身份不詳的馬會會員串謀，使該批會員從一名稱為「明哥」的人士接受一筆68萬元的部分金額不詳款項，並向「明哥」提供馬會賽馬會員會籍申請表，以及在提名、附議及支持「明哥」申請馬會賽馬會員會籍一事上予以優待。

廉署接獲馬會轉介的貪污投訴後展開調查。而馬會在廉署調查案件期間提供全面協助。