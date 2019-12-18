沙田聖公會保羅長者之家爆發紅眼症　20人受影響　求醫後情況穩定

衞生防護中心今日（18日）公布，位於沙田新田圍的聖公會保羅長者之家爆發傳染性急性結膜炎（俗稱紅眼症），共18位院友及2名院舍職員受感染，最高齡受影響病人為103歲。患者自11月15日起眼部紅腫，全部人均有求醫、情況穩定，其中一人一度需入住威爾斯親王醫院，治療後已出院。

聖公會保羅長者之家爆紅眼症個案，共20名院友及職員受影響。（社會福利署長者資訊網圖片）

爆發紅眼症個案的聖公會保羅長者之家，位於沙田新田圍邨豐圍樓106至113室及201至227室，衞生防護中心透露，個案涉及兩男18女、共18名院友及兩名職員，年齡介乎48至103歲。病人自11月15日起眼部出現紅腫。19人向私家醫生求醫，另有一名88歲女院友需入住威爾斯親王醫院，經治療後已出院，所有人情況穩定。

其中一名98歲女院友的結膜拭子樣本經化驗後，證實對腺病毒呈陽性反應。

衞生防護中心人員已視察該院舍，指院舍衞生環境為「滿意」，已向職員建議所需的預防措施。該院舍亦正接受醫學監察。衞生防護中心正繼續調查個案。

中心發言人解釋，紅眼症是一種傳染性高的疾病，主要因細菌及病毒引致。病徵包括眼睛刺癢、流眼水、眼睛疼痛及紅腫等。感染紅眼症的人士只要有適當治療，大部分個案可於一至兩星期內痊癒。