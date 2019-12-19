學者指家庭通訊群組助溝通　逾20訊息快樂指數下跌：係會令人煩厭

隨著智能電話及流動網絡通訊越來越普及，大部分香港家庭均有開設家庭成員溝通群組。一項調查發現，逾七成受訪港人家庭電子通訊群組，使用群組發送短訊更有助促進家庭溝通質素、個人及家庭快樂。 調查同時發現，一次過收發太多家庭群組的電子訊息，未必有助增加溝通質素及快樂指數。學者形容，過多群組訊息或會令人覺得煩厭，建議家庭成員在發送訊息前應想清楚，亦應注意避免轉發虛假資訊。

賽馬會智家樂計劃、香港大學醫學院公共衞生學院早前委託港大民意研究計劃，於本年5月24日至6月11日向18歲以上懂得中文的香港居民進行隨機抽樣網上問卷調查，成功收集644人回應。

結果發現，74%受訪者擁有1個或以上家庭電子通訊群組，與沒有電子通訊群組的受訪者比較，前者在家庭溝通質素、個人及家庭快樂方面的得分較高，以10分為滿分，分別獲得7分、6.6分及6.8分。另外，與45歲以上的較年長組別相比，18至24歲、25至44歲的組別較少使用家庭通訊群組。

結果發現，74%受訪者擁有1個或以上家庭電子通訊群組，與沒有電子通訊群組的受訪者比較，前者在家庭溝通質素、個人及家庭快樂方面的得分較高。（鄺曉斌攝）

調查又發現，普遍受訪者若每天收到超過20個家庭群組電子訊息，在溝通質素及快樂指數的得分方面，均較每天接收11至20個訊息的得分為低。數據顯示，每天接收11至20個家庭群組訊息，在家庭溝通質素、家庭快樂指數及個人快樂指數方面，分別為8.2分，7.7分及7.4分；若每天接收超過20個家庭群組訊息，三項得分則會下降至7.2分、6.9分及6.6分。

調查機構形容，使用家庭電子通訊群組發送短訊，與家庭溝通質素、個人及家庭快樂有正向關係，但同時強調收發短訊的數目不宜過多，一次過接收太多電子訊息，未必能夠進一步增加個人和家庭快樂指數。

調查研究員、港大護理學院副教授王文炳表示，調查結果並無清楚指明每天收發多少個家庭群組訊息的最合適數目，但他認為，箇中原因或是過多群組訊息會令人「追唔切」，從而未能達至有效溝通。

結果發現，74%受訪者擁有1個或以上家庭電子通訊群組。（資料圖片）

「太多（訊息）係會令人覺得煩厭......自己唔覺得煩，可能人哋覺得煩，但人哋又唔好意思講。」 港大社會醫學講座教授林大慶

首席調查研究員、港大社會醫學講座教授林大慶認為，家庭成員應先想清楚發送訊息的內容，能避免在溝通上產生誤會或令人覺得冒犯，更重要是不要轉發虛假資訊，尤其是與公共衛生相關，他提醒：「太多（訊息）係會令人覺得煩厭......自己唔覺得煩，可能人哋覺得煩，但人哋又唔好意思講。」

林大慶建議，若涉及討論複雜問題，面對面對話或直接通電話，家庭成員亦可考慮善用免費網絡視像通話，更能促進雙方溝通。

另外，面談交流及發送電子文字訊息是香港家庭最常用的溝通方法，分別為74%及53%，與2013年的同類調查對比，調查機構表示使用文字訊息溝通顯著增加，面談交流則呈現下降趨勢。