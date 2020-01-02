76歲男子左臉傷口久未癒合　求診發現傷口有蛆蟲　確診蠅蛆病

衞生防護中心今天（1月2日）公布最新一期《傳染病直擊》，指在去年12月中，發現一宗蠅蛆病個案，個案涉及一名76歲的男子，他左臉有一個久未癒合的傷口，他去年12月13日出現發燒，傷口排出物亦有增加，因此到公立醫院求診，後被發現傷口中有蛆蟲。醫護為他移除蛆蟲後，給予抗生素，他目前情況穩定。

「蠅蛆病」是由一種由雙翅目昆蟲的幼蟲如蒼蠅等寄生在身體組織而導致的疾病。（法新社示意圖）

該名76歲男子被確診患有蠅蛆病，傷口中的蛆蟲為「蛆症金蠅」。他服用抗生素後情況穩定，去年12月29日轉到復康病房。他在潛伏期內沒有外遊紀錄，他與家人同住，而家人至今沒有病徵。衞生防護中心已向他及家人提供傷口護理、個人及環境衛生的建議。

鼠疫發病快、病程短、死亡率高、傳染性強、傳播迅速，尤其是敗血性鼠疫和肺鼠疫，如果不加治療，病死率可高達30%至100%。（VCG）

內蒙古事隔15年再現鼠疫個案

《傳染病直擊》同時簡報近年全球的鼠疫情況，其中以馬達加斯加的情況最為嚴峻，2013至2018年間共錄得2,323宗個案，佔全球錄得的個案總數八成。中國內地於2019年11月起亦錄得4宗鼠疫個案，全部病人均是內蒙古人，其中兩人為夫婦，由於其牧場位於內蒙的鼠疫自然疫源地，男病人於牧場工作後受感染，再傳染予妻子，兩人於北京被確診患上肺鼠疫。

另外兩宗個案的病人同是內蒙古人，其中一人曾剝食野兔，另一人曾前往出現鼠疫的地區，兩人確診患上腺鼠疫，兩人現時已康復並出院。內地當局亦透露，全部4人的接觸者均無出現症狀，並已完成醫學監察。

根據過往數據，內蒙古上一次出現鼠疫個案已是2004年；而在2009年至2018年間，全中國共錄得26宗鼠疫個案，當中11人死亡，全部死亡個案均來自青海省。