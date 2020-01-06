【逃犯條例】15學生等涉10.06參與暴動　就DSE考期　案4月再訊

反修例運動愈演激烈，政府在去年10月宣布以緊急法立《禁蒙面法》，網民隨即發起遊行及爆發衝突金26名男女以暴動罪被捕，當中15人為學生， 14人另控違反《禁止蒙面規例》罪。案件今（6日）於西九龍裁判法院再提堂，被告毋須答辯，控方稱已檢視合共191小時的警方錄像、閉路電視及會面片段，及等候檢驗涉案鐳射筆等物品。控方又指考慮3月下旬為文憑考試時段，案件押至4月3日再訊。

被告依次為林姓學生（15歲）、女教育顧問謝芷盈（22歲）、女文員仇銘芝（27歲）、學生梁耀文（20歲）、建築工人黎樂恆（29歲）、吳姓學生（16歲）、女學生李苑瑩（21歲）、女學生何高僑（18歲）、文員梁偉楓（26歲）、林姓學生（17歲）、女社工張鳳嬌（27歲）、文員黃為瀚（31歲）、女設計師周貝家（33歲）、李姓女學生（17歲）、高姓女學生（17歲）、岑姓學生（16歲）、薛姓學生（13歲）、售貨員蘇朗豪（28歲）、廚師陳振羚（31歲）、余姓女學生（16歲）、女學生蘇雅賢（20歲）、學生謝兆雄（22歲）、曾姓女學生（16歲）、結他導師陳樂燊（25歲）、蘇姓學生（16歲）、女文員梁思婷（26歲）。

眾人被控於去年10月6日在灣仔軒尼斯道，連帶其他不明人士參與暴動。其中16人各被控於同日在灣仔軒尼斯道，近鵝頸橋一帶身處非法集結時，無合理權限或辯解而使用可能阻止識辨身份的蒙面物品，即口罩、布及半臉防毒面具。

控方仍需檢驗涉案物品

控方透露已檢視160小時警方錄像片段、24小時閉路電視片段，及7小時警方錄影會面片段。另外等候檢驗涉案物品，包括2枝鐳射筆、通渠水、水槍、6個以錫紙包著的乒乓球及手套。

有被告獲裁判官蘇惠德批准離境旅行，亦有被告獲准更改保釋條件，包括報到及宵禁時間。控方申請押後12星期再訊，考慮3月30、31日及4月2日為文憑考試時段，與辯方商討後，案件押至4月3日再訊。

案件編號：WKCC3857/2019