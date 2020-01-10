港鐵東涌線架空電纜一度故障　約3時45分逐步回復正常

港鐵於今日（10日）下午2時許公布，東涌線有架空電纜故障，令列車服務受阻。現時欣澳站至東涌站列車服務暫停，至於往來香港站至欣澳站列車服務維持8分鐘一班，港鐵正安排接駁巴士行走受影響車站。 港鐵下午3時50分公布，職員已經完成搶修及檢查工作，東涌線列車服務於下午3時45分左右開始逐步回復正常；機場快線亦回復每10分鐘一班車。

東涌綫有架空電纜故障，欣澳至東涌站列車服務暫停。（資料圖片）

港鐵在手機程式公布東涌線服務暫停。

機場快線列車服務維持12分鐘​

港鐵今日（10日）下午2時多表示，東涌線有架空電纜故障，令列車服務受影響。現時往來香港站至欣澳站列車服務維持8分鐘一班，欣澳站至東涌站列車服務暫停，而機場快線的列車服務不受影響，港鐵職員現正進行搶修工作。港鐵正安排接駁巴士行走受影響車站，港鐵的手機應用程式亦呼籲乘客考慮使用其他交通工具。

港鐵下午3時半公布，受東涌綫列車服務調整影響，機場快線作出車務調動，現時維持12分鐘一班車；市區預辦登機服務的截止時間，將由飛機起飛前的90分鐘改為120分鐘。

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