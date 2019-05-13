調查：近95%小學教師上課仍有用教育電視　認為有保留價值

教育電視（ETV）是不少土生土長香港人的共同回憶，但審計署審計報告去年曾批評ETV內容過時、沒有價值；香港教育專業人員協會調查發現，近95%小學教師仍有在正式課堂上使用ETV教學，並認為有需要保留ETV作教學用途；至於甚少或不使用ETV教學的教師，大都反映與課時不足有關。

（鄧穎琳攝）

教協理事兼小學教師黃慕儀指，小朋友多喜歡看電視，而教育電視由官方出資制作，教師能放心使用，增添教學趣味，「是刻板教學中的調劑」。而同任教協理事的教師羅英翔舉例指，小學常識科中難帶小朋友親身到戶外找盧文氏樹蛙，亦較少有貼近香港課程、準確且以粵語為主要語言的網上資源；而多年前製作的「細菌大王」至今仍深受學生歡迎，增加學習興趣及誘因。他們希望ETV網頁分類更清晰，亦宜定期更新及改善節目，如在吸煙禍害課題中加入「電子煙」。

立法會教育界議員葉建源表示，調查明確見到小學教師對ETV評價高，不少教師亦反映源於課時不足才未能播放ETV。他又提到，審計報告會影響政府決策及ETV未來發展，促署方更深入了解才公開報告。他期望政府未來增加製作小學程度的教學節目，加強ETV的互動性，並考慮到非華語學童需要。