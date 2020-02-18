【武漢肺炎】僱主憂「齊中招」輪班工作　料有原工商活動僅剩兩成

因應武漢肺炎肆虐，本港亦有確診患者屬同一公司或曾出現同一活動，政府上周四(2月13日)再宣布公務員在家工作時間延至本月23日。 勞顧會資方代表郭振華亦認為，港企業與內地往來頻繁，受內地疫情影響，料原有工商業活動僅剩兩成，不少企業已採用在家工作、輪班工作，以免「成間公司一齊中招」。有人力資源顧問表示，企業絕對會參考政府延長的做法，提醒僱主需設清晰進度表，以方便監督員工進度，又明言需有心理準備，生產力會稍為下降。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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僱主料原有工商業活動跌至兩成



勞顧會資方代表、工業總會主席郭振華指，不少大企業為避免大量人群聚集，盡可實施在家工作政策。他指，不少企業與內地生意往來頻密，現時內地實施多項防疫措施，根本無法正常做生意，估計原有工商業活動只剩20%。對於政府延長公務員的在家工作安排，他指對各大企業絕對有參考價值，「可能都會影響部門申請、遞表」。

同為化工公司董事長的他表示，公司包括管理層有約30人，憂成個公司一齊中招，員工會以輪班形式上班，他評估在家工作的形式起碼維持至月底。

永保化工（香港）有限公司董事總經理郭振華指，憂「成個公司一齊中招」，員工暫時以輪班形式上班 。（資料圖片）

HR建議僱主設清晰工作進度表



安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍指，不少大企業已採用在家工作的形式，惟部分中小企限於技術問題相對較少採用，「如未必有IT部門，可以快速咁整好晒系統，令員工在家工作」。

她指，能自行完成的工種如IT、設計較容易，但不少對人的行業如零售、飲食、保險則較難，「始終都需要見客」。對於政府延長公務員的在家工作時間，她相信不少企業都會參考，「政府咁做總有原因，唔夠膽有風險」。

另外，她直言生產力降低是無可避免的情況，建議僱主設清晰進度表、工作死線，以方便監督員工工作進度。她指，疫情非短期內、一時三刻可以解決，僱主宜思考一套長遠對策，如員工集中一星期回公司一次、輪更上班，「如何繼續operate（營運）同monitor（監察）」。